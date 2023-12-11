الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فلسطين النيابية: أن السلام الشامل والعادل مفتاح حل الصراع العربي الإسرائيلي

لجنة فلسطين النيابية تلتقي أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان
لجنة فلسطين النيابية تلتقي أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان
أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المدينة القديمة.اضافة اعلان

كما أكد، خلال لقاء اللجنة، اليوم الاثنين، أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، وقوف الشعب الأردني بكل أطيافه، خلف جهود جلالة الملك الهادفة لوقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة وبشكل مستدام.

ودعا العجارمة إلى ضرورة وقف استهداف القدس والمقدسيين ومحاولات تهويد المدينة القديمة، مشددا على أن إحلال السلام الشامل والعادل هو مفتاح حل الصراع العربي الإسرائيلي.

من جهتهم، أكد النواب، فايز بصبوص، ومحمد الهلالات، ومحمد شطناوي، وسليمان القلاب، أهمية الجهود التي يقوم بها جلالة الملك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشادوا بمواقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من الحرب الإسرائيلية على غزة، وإشرافه على عملية إيصال المساعدات الطبية والإغاثية، من خلال طائرات سلاج الجو الملكي الأردني إلى المستشفى الميداني في غزة.

وشددوا على شرعية الهاشميين ووصايتهم في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

من ناحيته، استعرض كنعان رفض الملوك الهاشميين على مر التاريخ لمحاولات تهويد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس الشريف، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات في القدس. (بترا)
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