الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذنيبات عن مراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال: سنراعي المصالح العليا للأردن

اجتماع اللجنة القانونية النيابية مع أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري
اجتماع اللجنة القانونية النيابية مع أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري
واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي الذنيبات، مُناقشتها والاستماع لكُل وجهات النظر حيال الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وإمكانية تقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية، بحق قادة الكيان الغاصب بوصفهم مُجرمي حرب.اضافة اعلان

واستمعت "قانونية النواب"، خلال لقائها أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري، لآرائهم ومُلاحظاتهم حول وضع إطار قانوني لإمكانية مُحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

وقال الذنيبات إن الاجتماع ناقش الآثار القانونية المُترتبة على إمكانية مراجعة كُل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق قادة هذا الكيان الغاصب، جراء ارتكابهم جرائم حرب وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. 

وأضاف أن المُلاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة، وإنما مُلاحقة قطعان المُستوطنين في الضفة الغربية وما يُمارسونه من عدوانية تجاه الأشقاء هُناك.

وشدد الذنيبات على أن "قانونية النواب" ستُراعي المصالح العليا للأردن، وتدرس كُل الخيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروحات والنقاشات القانونية، موضحًا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المُتخصصين والخُبراء، ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم  للحكومة.
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