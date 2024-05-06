"التربية" تدعو المشتركين في امتحان "التوجيهي" للاطلاع على أرقام جلوسهم

دعت وزارة التربية والتعليم، المشتركين المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان العام 2024، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم بدءًا من اليوم الإثنين من خلال الرابط الإلكتروني http://exams.moe.gov.jo.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الإثنين، أن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.



ودعت المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.



وبينت الوزارة أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار الحالي.

