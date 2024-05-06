الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التربية" تدعو المشتركين في امتحان "التوجيهي" للاطلاع على أرقام جلوسهم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

  دعت وزارة التربية والتعليم، المشتركين المسجلين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان العام 2024، إلى الاطّلاع على أرقام الجلوس الخاصة بهم بدءًا من اليوم الإثنين من خلال الرابط الإلكتروني http://exams.moe.gov.jo.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الإثنين، أن على المشترك إدخال رقمه الوطني وتاريخ ولادته للاطّلاع على رقم جلوسه، وكذلك اسم القاعة التي سيتقدم فيها للامتحان وموقعها الجغرافي، والمباحث التي قام بتسجيلها في طلب اشتراكه.


ودعت المشتركين إلى تدقيق بياناتهم الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية، والتأكد من المباحث التي سجلوا للامتحان بها.


وبينت الوزارة أن على المشترك في حال وجود أي خطأ في بياناته، إرسال طلب لتصويب الخطأ في الخانة المخصصة والمعدة لذلك على الصفحة ذاتها، وذلك في موعد أقصاه مساء يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار الحالي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أمطار - (تعبيرية)

"الأمن العام" يحذر من الحالة الجوية المتوقعة

منذ23 ساعة
الملك يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني في الأردن

الملك يمنح أمير الكويت قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني في الأردن

23 نيسان 2024
شعار القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

الجيش: استمرار الطلعات الجوية المكثفة لحماية مجالنا الجوي

16 نيسان 2024
رئيس الوزراء في وداع الرئيس العراقي لدى مغادرته عمان

رئيس الوزراء في وداع الرئيس العراقي لدى مغادرته عمان

16 نيسان 2024
اقرأ أيضا
مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يختتمان مشروع توزيع التمور

مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يختتمان مشروع توزيع التمور

منذ12 ساعة
منخفض جوي يؤثر على الأردن - أرشيفية - (تصوير: ساهر قدارة)

الأردن.. تفاصيل المنخفض الجوي المُصنف من الدرجة الثانية

منذ18 ساعة
أمطار - (تعبيرية)

"الأمن العام" يحذر من الحالة الجوية المتوقعة

منذ24 ساعة
Untitled-1

عاملو المنصات الإلكترونية.. بلا حقوق ولا حماية

05 أيار 2024
مخيم الزعتري للاجئين السوريين - (أرشيفية)

الأزمات الجديدة تغير وجهة دعم الأردن بشأن اللاجئين

05 أيار 2024
شعار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

إصدار 11 ألف بطاقة تعريفية لـ"ذوي إعاقة" 

05 أيار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |منذ 33 دقيقة
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |منذ 34 دقيقة
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |منذ 35 دقيقة
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات |05 أيار 2024
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات |05 أيار 2024
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 