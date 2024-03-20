الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المبيضين: مشروع قانون العفو العام سيكون الرابع في عهد الملك

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، د. مهند المبيضين

قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند
المبيضين إن مشروع قانون العفو العام ‏لسنة 2024 الذي باشرت الحكومة
بإعداده اليوم سيكون الثامن عشر في تاريخ المملكة، والرابع في عهد جلالة
الملك عبد الله الثاني.

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وبين المبيضين، خلال مداخلة هاتفية على قناة المملكة، اليوم الأربعاء، أن أول قانون عفو عام صدر في عهد الملك عبد الله المؤسس رحمه الله في عام 1924، ثم توالى إصدار قوانين العفو في أكثر من فترة في عهد الملوك الهاشميين.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن ظروف مهمة جدا، أولها شهر رمضان الكريم، واقتراب عيد الفطر المبارك، والاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، لافتا إلى أن العفو العام يعد جزءا من التقاليد الهاشمية والسنن الحميدة التي مضى عليها الملوك الهاشميون في تاريخ المملكة.


وقال إن مشروع قانون العفو العام سيسهم في إيجاد المصالحة العدالية لأصحاب الجرائم المحكومين، وفق المواد التي سيشملها العفو، ما يجعل هناك فرصة لاصلاح المجتمع.

 

ولفت المبيضين إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته التي عقدت اليوم الأسباب
الموجبة لمشروع القانون، الذي حول إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، قبل أن يعود إلى مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، ليتم إقراره وإرساله إلى مجلس الأمة. -(بترا)

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