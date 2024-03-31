تعرف على حالة الطقس مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان

قال موقع طقس العرب إنه من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من المعدلات بحدود 7-9 درجات مئوية في النهار، بحيث تبلغ درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان إلى حدود 27 درجة مئوية، ويكون الطقس ربيعياً ومعتدلاً وغالباً مشمس في مختلف المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة في البادية الجنوبية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة في المناطق الجنوبية من المملكة.

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وحذر الموقع من الانتباه للموجات الغبارية في المناطق الجنوبية من المملكة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.



وأضاف أنه في ساعات الليل يكون الطقس لطيفاً بوجه عام، ويميل للبرودة مع ساعات الفجر، بحيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى حدود 17 درجة مئوية في العاصمة، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

وبين أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال الأيام الخمس القادمة بحدود 7-9 درجات مئوية، بحيث تبلغ في أواخر العشرينات، مع سيادة طقس ربيعي معتدل وغالباً مشمس في عموم المناطق، مع نشاط للرياح الشرقية أحياناً خاصة جنوباً.