الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعوة مواليد 1951 لاستلام "تصاريح الحج"

موسم الحج
موسم الحج

تستعد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لدعوة مواليد العام 1951 ممن سجلوا تسجيلاً أولياً للحج ولم يؤدوا الفريضة سابقاً، لمراجعة مديريات الأوقاف، لاستلام التصاريح الخاصة بالحج للموسم المقبل، بحسب مصدر مطلع بالوزارة.

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وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه لا كوتات للوزراء أو الأعيان أو النواب لموسم الحج المقبل، مشيراً إلى أن التصاريح ستسلم لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط.


ورجح المصدر، أن تبلغ تكلفة الحج ضمن الفئة العادية للعام الحالي نحو 3200 دينار، موضحا أنها قد تزيد بشكل بسيط، مبينا أن الوزارة لا علاقة لها برفع الأسعار، فالتكاليف ارتفعت، وهي تبحث دائما عن أفضل الخدمات مقابل أسعار مناسبة للحجاج.


وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د.محمد الخلايلة، قال في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إن موسم الحج المقبل سيكون في إطار جديد ومميز من الخيم التي تستخدم للمرة الأولى، بالإضافة لخدمات التكييف والطعام.


وأضاف، أن الوزارة أنهت استئجار مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن فنادق تعادل 3 و4 نجوم وتبعد 1500م عن الحرم، بالإضافة لفنادق تصل لفئة 5 نجوم وتبعد 2000م عن الحرم، كما تعاقدت مع مخيمات الحجاج في منى وعرفات، بالإضافة للاتفاق على تقديم خدمات الإعاشة، وتأمين وسائل النقل وغيرها من الأمور اللوجستية التي تهم الحجاج.


وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تذلل العقبات أمام الحجاج الأردنيين وتوفر أفضل الخدمات لهم، وهو ما بدأت به مبكرا بتوقيع الاتفاقيات مع الشركات والجهات في الجانب السعودي، حرصا منها على تجربة مميزة للحاج الأردني.


ويبلغ عدد الحجاج العام الحالي من الأردن 8 آلاف حاج، كما كان في العام الماضي، و4500 حاج من عرب الـ48 الذين يحجون عن طريق الأردن.


وخلال فترة التسجيل الأولى للحج، تقدم 22 ألف طلب في الأردن لمواطنين يرغبون بتأدية الحج في موسم العام الحالي، في وقت استكملت الوزارة الكثير من التعاقدات مع شركات تقديم الخدمات للحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأنهت الوزارة 80 % من الإجراءات المتعلقة بموسم الحج للعام الحالي، وهذا مبكر جدا، لتكون على أهبة الاستعداد قبل حلول الموسم.


وأكد الخلايلة وجود ضغط وضيق في مخيمات منى وعرفات، لأن هذه المناطق لا تتسع لعدد كبير من الحجاج، والمساحة المخصصة لكل حاج في منى صغيرة جدا، ما يمنع تقديم خدمة مثلى في خيام منى.


وقال الخلايلة إن الوزارة خلال مفاوضاتها مع الجانب السعودي، حاولت أخذ أكبر مساحة ممكنة للحاج الأردني في مشعر منى، إضافة إلى مكان قريب وأفضل من المكان الذي كانت فيه بعثة الأردن في الأعوام الماضية.


وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وقع اتفاقية الحج بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والحج والعمرة السعودية، خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، بحث فيها ترتيبات الحج للعام 2024 وسبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين وحجاج الـ48.

 

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