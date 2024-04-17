عقد اجتماع (مجتمع تعلم التدخلات العلاجية) لرؤساء أقسام تربية الجيزة

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عقدة مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة اجتماع (مجتمع تعلم التدخلات العلاجية ) الأربعاء 17 نيسان لرؤساء الأقسام ، في مدرسة نسيبة المازنية الثانوية المختلطة ،والذي يأتي بصدد معالجة نقص التعليمي الذي خلفته جائحة كرونة.وأوعز مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة ، رئيس قسم الاشراف التربوي الدكتور إبراهيم العقبي، بتوجيه المشرفين في التركيز على الزيارات الميدانية المستمرة ،والعمل على التقارير للنتائج التحصيلية بهذا الشئن .واكد المساعفة على متابعة الميدان من خلاله ، وتوجيه رؤساء الأقسام في المتابعه الأيدارية لأكمال العمل وإنجاحه، وأنما يتحقق النجاح بروح الفريق الواحد وانسجامه من خلال تعاون الميدان التربوي ورؤساء الأقسام والمشرفين، مؤكدا أن العمل التربوي الذي يحمل رسالة سامية ، رسالة الأنبياء، وان العمل من اجل إيصال هذه الرسالة ، بحاجه إلى تضحية ، التضحية التي قدمها القادة الهاشميين ، منذ رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة السلام.كما أضاف المدير إلا يداري والمالي الدكتور عبد الرحمن فنخير الزبن إن النقص في عدد المشرفين التربويين على كادر المديرية ، والذي لا يغطي متطلبات العمل التام ، احدى المعيقات التي تواجهنا ، عدى عن تباعد الجغرافي بين المدارس وعددها الذي يفوق الـ مئة مدرسة، ولكن يجب تكثيف الجهد من اجل مصلحة الطلبة ، للوصول إلى مخرجات تعليمية تدعم الوطن ونهضته.وتحدث رئيس قسم الإشراف التربوي الدكتور إبراهيم العقبي ، ان الدعم لهيبة التعليم ، له دور في زيادة التحصيل العلمي، وأنه على استعداد لمتطلبات الميدان الاشرافية ، ومساندة الميدان التربوي لدعم مسيرته التعليمية.هذا وإشادة رئيس قسم الإرشاد الدكتورة جميلة كساب على أهمية قياس المستويات التي تحقق من خلالها طلب المعزز من ادلة تثبت النتائج.كما طالب رئيس قسم التدقيق المالي الاستاذ محمد رضيان الزبن التركيز على النقاط المهمة التي بحاجة إلى متابعة من خلال قسم الإشراف التربوي .وأشار رئيس قسم الأبنية المهندس نايف السلايطة ، إلى العمل على التوثيق في السجلات دون العمل على ارض الواقع لا يعطي نتائج واضحة، وأن وجود اختبارات تقييم للطلبة تعطي نتائج افظل.هذا وقد أعطى المشرفين التربويين محاضرة تعليمية لرؤساء الأقسام ،لمساعدتهم بقيام المتابعة الايدارية للميدان لهذا الشئن،وهم-الدكتورة اعتدال الشخاترة ، والدكتور فهد ابو جبلة ، والدكتور مهنا الرجيلات السلايطة ، والدكتورة سحر السلمان ، والدكتورة بشرى الزن ، بتركيز على عدة نقاط ، كيفيت تدريب المعلمين وتقسيم الحصص لبرنامج التدخلات العلاجية،والية التقييم ، ومهام التربوية ، وعمل المشرف المختص، وكيفية التأكد من الأدلة والشواهد التي تثبت سير هذا البرنامج، وأهمية متابعة مدراء المدارس لتطبيقها ، والوصول إلى نتائج إيجابية في تحصيل العلمي لدى الطلبة ومعالجة الناقص التعليمي.