السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في مسيرة وسط البلد: هتافات لنصرة فلسطين واليمن

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جانب من مسيرة وسط البلد أمس-(تصوير: أمير خليفة)
عمان - دعا مشاركون في مسيرة بعد صلاة الجمعة أمس، التي انطلقت من وسط العاصمة عمان، إلى نصرة الأشقاء في قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما، والضفة الغربية المحتلة، في ظل العدوان الصهيوني المستمر على القطاع منذ نحو 100 يوم.اضافة اعلان
وتحت عنوان “لا تهجير.. صمود ومقاومة حتى التحرير”، انطلقت المسيرة بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن وائتلاف الأحزاب القومية اليسارية، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة، وشارك فيها مواطنون حيوا فيها صمود الغزيين ومقاومتهم، وهتفوا لفلسطين وغزة ونددوا بالهجمات الأميركية البريطانية على اليمن أمس.
وكانت عدة مدن يمنية، تعرضت فجر أمس، إلى غارات نفذتها الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية ضد مواقع عسكرية للحوثيين، في محاولة لرد واشنطن على هجماتهم ضد السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، وتعبر البحر الأحمر، معتبرة واشنطن أن هذه الأعمال، هي مصدر مقلق لحركة الملاحة في المنطقة.
واعتبر المشاركون في المسيرة، أن مثل هذا الادعاء الاميركي، مكان أولى أن يوجه للاحتلال الذي يرتكب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين، ويقلقها، وقد هتفوا “من عمان تحية.. لغزتنا الأبية” و”من عمان تحية.. لليمن الأبية” و”بالروح بالدم نفديك يا غزة”.
وفي هذا النطاق، أشاد المشاركون في المسيرة بما قامت به دولة جنوب إفريقيا مؤخرا، برفعها دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، بتهمة ارتكاب الكيان جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وقد رفعوا علم جنوب إفريقيا ولافتات تحيي موقفها من غزة.
وأكد المشاركون ضرورة دعم الفلسطينيين في القطاع بكافة السبل المتاحة، مشيدين بالموقف اليمني الذين اعتبروه راسخا ومتماهيا مع الدور العروبي الذي ينصر القضية الفلسطينية.
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