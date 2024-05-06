الإثنين 06 أيار 2024
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مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يختتمان مشروع توزيع التمور

مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يختتمان مشروع توزيع التمور
مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يختتمان مشروع توزيع التمور

انتهى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من تنفيذ مشروع "توزيع التمور في الأردن" بوصوله الى (60480) أسرة من الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في عدد من محافظات المملكة.اضافة اعلان

وتم توزيع طرود التمر على أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ودائرة الشؤون الفلسطينية، لتكفي العائلة الواحدة لمدة شهر كامل وحسب عدد أفراد الأسرة.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: "تتعدد المشاريع الاغاثية التي ننفذها بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، حيث تم استلام الشحنات من الحدود وبشكل مباشر من المملكة السعودية العربية الى مستودعاتنا ومن ثم وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودوائر التنمية الاجتماعية تم توزيعها على الأسر، حيث يعتبر التمر من ضمن الأغذية الرئيسة والأساسية في النظام الغذائي للأسر والتي تحمل قيمة غذائية عالية، ومستمرين في الشراكة لتنفيذ المشاريع الانسانية والاغاثية المستقبلية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية".

من جانبه أكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن أ.نايف بن صالح الشمري أن مشروع توزيع التمور يعد ضمن حزمة المشاريع الإغاثية المقدمة في الأردن، حيث تم استهداف أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المضيف في كافة المحافظات الأردنية  ضمن خطط معدة مسبقا ودراسات ميدانية حدد من خلالها الاحتياج الفعلي للأسر المحتاجة، تضمنت تقديم 2000 طن من التمر في الأردن، بقيمة 3 ملايين و234 ألف دولار أمريكي.
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