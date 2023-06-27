الثلاثاء 27 حزيران 2023
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ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية خلال العيد

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السياحة الداخلية
 أكد أصحاب مكاتب وشركات سياحية وعاملون بالقطاع السياحي، ارتفاع الطلب على رحلات السياحة الداخلية إلى المثلث الذهبي ( العقبة، البترا، وادي رم )، ومناطق الشمال، والبحر الميت، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المكاتب وفرت عدة برامج سياحية متنوعة وبأسعار في متناول جميع المواطنين، وتلبي جميع الأذواق وتغطي محافظات المملكة كافة.
وبينوا، أن برنامج "اردننا جنة" المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، ساهم بتنشيط السياحة الداخلية، لاسيما وأن أسعار رحلاته تتناسب مع مداخيل العائلة الأردنية.
وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسه، إن الإقبال على الحجوزات لرحلات السياحة الداخلية جيد، لافتاً أن أكثر المناطق التي تشهد طلباً من الأردنيين هي العقبة ووادي رم وبعض مناطق الشمال.
بدوره، أكد صاحب مجموعة شركة مونتانا للسياحة والسفر المختصة بالسياحة الداخلية أشرف حماد، أن المكاتب السياحية وفرت عدة عروض وبرامج متنوعة للسياحة الداخلية وبأسعار تشجيعية تناسب جميع المواطنين، مبيناً أن أسعار فنادق الخمس نجوم خلال عطلة العيد مرتفعة، أما فنادق الأربع والثلاث نجوم أسعارها مناسبة.
من جهته، بين أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر باسم الغلاييني، أن الإقبال على رحلات السياحة الداخلية خلال عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر الماضي.
وأشار أن الإقبال على رحلات السياحة الداخلية خلال العيد يواجه بعض التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفنادق والمخيمات، وقلة الحافلات وارتفاع أسعار رحلاتها، موضحاً أن اغلب الحافلات خلال الفترة الحالية توجهت الى نقل الحجاج.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامه خطار، إن أرتفاع أسعار الفنادق يُحد من إقبال المواطنين على السياحة الداخلية، مبيناً أن برنامج أردننا جنة كان له دور كبير في تنشيط حركة السياحة الداخلية على مدار العام وخلال عطلة الأعياد.-(بترا- حاكم الخضير)
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