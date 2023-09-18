الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

تجارة عمان: الأردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار

اجتماع يبحث سبل تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا
اجتماع يبحث سبل تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا
بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، مع سفير المملكة المُعيّن لدى رومانيا وبلغاريا ومولدوفا معتز الخصاونة، سبل تنمية علاقات الأردن الاقتصادية مع الدول الثلاث الصديقة ومعالجة التحديات التي تواجه حركة تجارة المملكة معها.اضافة اعلان

كما بحثا الدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة الأردنية في بوخارست للترتيب لزيارة وفد اقتصادي أردني لرومانيا وبلغاريا ومولدوفا، وتوفير قاعدة بيانات عن الفرص المتاحة بهذه الدول من أجل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد من خلال استئجار أو استملاك أراض زراعية واستغلالها بشكل يضمن توفير الغذاء بأسعار وكميات مناسبة تحتاجها السوق المحلية، ونقل الخبرات الزراعية للمملكة.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاثنين، جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان بحث ضرورة زيادة الاستثمارات الرومانية في المملكة، التي تعتبر متواضعة حاليا، وبخاصة أن الأردن يملك بيئة جاذبة للاستثمار ويمكن استثمار موقعه المتميز ليكون مركزا لتخزين وإعادة تصدير منتجات رومانيا لدول المنطقة، لا سيما مادة القمح، كما يمكن جعل رومانيا مركزا لإعادة تصدير منتجات أردنية مثل الأسمدة، لدول البلقان.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن "تجارة عمان" ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية في بوخارست لفتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية مع الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر بوابة للمنتجات الرومانية لدخول أسواق دول الخليج العربي والعراق، مثلما تعتبر رومانيا بوابة لدخول المنتجات الأردنية للأسواق الأوروبية.

ولفت الحاج توفيق إلى رغبة القطاع التجاري بمختلف مجالاته بتطوير علاقاته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، مبينا أن الأردن يعد محطة مهمة لانطلاق التجارة العالمية لدول المنطقة كونه الأكثر استقرارا وأمنا.

وأكد أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والتعدين والصناعات الغذائية، ويمتلك قوى بشرية مدربة ومؤهلة للعمل في الأسواق الخارجية.

وشدد الحاج توفيق على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيراتها في رومانيا وبلغاريا ومولدوفا لتعزيز الشراكة بين القطاع التجاري وجعلها فاعلة وملموسة على أرض الواقع، ما ينعكس على أداء القطاع التجاري وتنشيط أعماله.

من جانبه، أكد الخصاونة أهمية تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، لافتا إلى أن دور البعثات الدبلوماسية فتح آفاق جديدة للتعاون أو البناء على ما تم إنجازه.

وأشار الخصاونة إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الأمن الغذائي بالأردن.

وقال إن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب توفير بيئة مناسبة وشراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا استعداده للتعاون التام مع غرفة تجارة عمان لتقديم الخدمات التي من شأنها تسهيل الأعمال التجارية بين الأردن والدول الثلاث.

وأكد الخصاونة استعداده لتعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية مع رومانيا وبلغاريا ومولدوفا، مبينا أن السفارة ستسهم في تنظيم البعثات التجارية المشتركة بالتعاون مع الغرفة وتنظيم أي لقاءات ثنائية مع رجال أعمال أردنيين.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين حضروا اللقاء، أن القطاع التجاري والخدمي يثمن أية جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأشاروا إلى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات وإمكانية وجود خطوط طيران مباشرة لتسهيل حركة الأفراد وتنشيط الحركة التجارية.

وأكدوا استعداد الغرفة للتعاون التام مع سفارة المملكة في رومانيا، خصوصا فيما يتعلق بتزويدهم بقاعدة البيانات المطلوبة حول الفرص الاستثمارية والمؤشرات والإحصائيات التجارية وغيرها، إضافة إلى استعدادها لاستقبال الوفود التجارية.

وأشاروا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود والتعاون في المجالات السياحية، حيث تزخر البلدان بالمعالم الأثرية والسياحية، خصوصا السياحة الدينية في الأردن، داعين إلى تنظيم لقاء عن بُعد فيما بين جمعية وكلاء السياحة والسفر في الأردن ونظيراتها في الدول الثلاث لتعزيز التعاون في المجال السياحي.

وحضر اللقاء، نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وعضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغيّر ومدير عام الغرفة هشام الدويك.
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

استقرار أسعار الذهب محليا 17 أيلول 2023

وزارة الطاقة: تطوير منظومة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا

وزارة الطاقة: تطوير منظومة الطاقة لجعل الأردن مركزا إقليميا 17 أيلول 2023

300537_3_1588181496

8 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات العمل لمحالهم في العاصمة 17 أيلول 2023

بنايات سكنية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

قانون المالكين والمستأجرين.. متى نصل لحل مرض؟ 16 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السوق المركزي - (تصوير أمجد الطويل) - (أرشيفية)

إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الاثنين

منذ1 ساعة
مؤتمر صحفي للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لبرنامج "صنع في الأردن" وتسليط الضوء على معرض JOHOME

الجغبير: حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي 42%

منذ4 ساعة
8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

منذ5 ساعة
أول وأكبر معرض للمستلزمات المنزلية ينطلق في 26 أيلول

أول وأكبر معرض للمستلزمات المنزلية ينطلق في 26 أيلول

منذ5 ساعة
الذهب

39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ6 ساعة
لأول مرة في الأردن .. سيارات بملكية فكرية قطرية قريبا

لأول مرة في الأردن .. سيارات بملكية فكرية قطرية قريبا

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريوهات خطيرة في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

فيضان سيارات

جهاد المنسي |اليوم

أجواء الحوار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السعودية.. ماذا تريد من التطبيع؟

سميح المعايطة |اليوم

فلتكن أوسلو عاصمة للنرويج فقط

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 