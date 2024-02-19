الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع تايلند

النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب يبحث مع نائب السفير التايلندي لدى المملكة اديساك جانتاتوم تطوير علاقات البلدين الاقتصادية
النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب يبحث مع نائب السفير التايلندي لدى المملكة اديساك جانتاتوم تطوير علاقات البلدين الاقتصادية
بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، اليوم الاثنين، بمقر الغرفة مع نائب السفير التايلندي لدى المملكة اديساك جانتاتوم، آليات تطوير علاقات البلدين الاقتصادية وبما يسهم في دفع مبادلاتهما التجارية لمستويات أعلى.اضافة اعلان

وأكد الخطيب أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية مع تايلند والانتقال بها لمستويات أعلى، داعيا إلى تبادل الخبرات الثنائية والاستفادة من موقع المملكة كمنطقة جاذبة للاستثمار ونقطة عبور إلى أسواق دول المنطقة.

وقال إن تجارة عمان تتطلع لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة المعارض، والفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة، لا سيما بقطاعات الأغذية والسياحة والإلكترونيات والأثاث المصنع يدويا.

وشدد على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وتايلند، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر لترويج البلدين سياحياً، مشيراً إلى أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في مملكة تايلند لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب جانتاتوم عن اعتزازه بالصداقة بين الأردن ومملكة تايلاند والذي ينعكس إيجابياً على متانة علاقات التعاون المشترك والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، مؤكدًا دعمه لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وبين خلال اللقاء الذي حضره، القنصل التايلندي سامرجيت ليمليكيت، أن غرفة تجارة بانكوك لديها رغبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها غرفة تجارة عمان من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري.

واقترح إقامة منتدى أعمال أردني تايلاندي في العاصمة عمان خلال شهر آيار/ مايو المقبل، بالتعاون مع السفارة التايلندية بعمان والغرفة، لتعزيز التشبيك بين مجتمع الأعمال والاطلاع على الفرص التجارية.

ولفت جانتاتوم إلى نية وفد يمثل القطاع السياحي في جزيرة "بوكيت" التايلندية لزيارة الأردن لعرض المنتج السياحي في الجزيرة، بعد مشاركته في الملتقى العربي للسياحة والسفر(ATM)  الذي سيقام في مدينة دبي في شهر أيار/ مايو المقبل، ورغبة الوفد بالالتقاء بوكلاء السياحة والسفر في الأردن لتبادل المعلومات والخبرات للترويج للبلدين سياحيا.

من جهته، لفت مدير عام الغرفة هشام الدويك إلى أن الميزان التجاري بين البلدين ما زال دون الطموحات ويميل لمصلحة مملكة تايلند، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية خلال عام 2022 نحو 32 مليون دولار، مقابل 221 مليون دولار مستوردات، مشددا على ضرورة أن تعمل السفارة التايلندية على التنسيق مع الغرفة بأية فعاليات اقتصادية ترغب تنظيمها بالمملكة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تجارة عمان تبحث مع السفارة التونسية سبل تعزيز التعاون بالمجال السياحي

تجارة عمان تبحث مع السفارة التونسية سبل تعزيز التعاون بالمجال السياحي

18 شباط 2024
تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الإسكان

تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الإسكان

11 شباط 2024
تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري مع سريلانكا

تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري مع سريلانكا

22 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م. فتحي الجغبير يفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي

افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي

منذ 46 دقيقة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)

الحكومة: الأردن يتجه نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر بخطوات ثابتة

منذ1 ساعة
b759a61d-ذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ6 ساعة
171771_5_1643033988

"الطاقة والمعادن" ترفع الجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية

منذ6 ساعة
السوق المركزي - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)

2979 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

منذ22 ساعة
1-1453011

الزراعة: انتظام توريد الثوم المحلي

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحرب إذ تتجدد قريبا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم

بين آب وأيلول.. لم لا؟

جهاد المنسي |اليوم

حلول سياسية وبلطجة إسرائيلية

نضال منصور |اليوم

طوق النجاة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

حتى لا تتكرر الكوارث

سميح المعايطة |اليوم

وجب الحذر..

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

الآمال الكبيرة وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترجمات |16 شباط 2024
1708024698585582400

تهديد الحوثيين للشحن البحري: التداعيات الإقليمية والسياسة الأميركية

ترجمات |16 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - يوم الإجازة!

يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled
 
 