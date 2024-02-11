الإثنين 12 شباط 2024
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تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الإسكان

تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الإسكان
تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الإسكان
ناقش مجلسا ادارة غرفة تجارة عمان وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، العديد من الموضوعات التي تواجه المستثمرين بقطاع الأسكان سواء كانت تنظيمية او إجرائية، والتوصل لحلول ناجعة تسهم بدفع عجلة النشاط بقطاع الاسكان.اضافة اعلان

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية المستثمرين في قطاع الاسكان ، مؤكداً على ضرورة تحفيز ودعم الاستثمار في قطاع الاسكان، للمساهمة في توفير السكن لجميع فئات المجتمع وفق أفضل المواصفات وضمن المقدرة الشرائية للمواطنيين.

ولفت، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، اليوم الاحد، إلى أن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سيعمل بتشاركية تامة وبفريق واحد مع قطاع المستثمرين في قطاع الاسكان،  وبما يمكنه من الاستمرار بأداء دوره الوطني، مؤكدا دعم الغرفة للقطاع.

وشدد على  ضرورة ان تنعكس رؤية التحديث الاقتصادي على قطاع الانشاء والإسكان والمقاولات بشكل ايجابي وتساهم برفع سوية القطاعات الانشائية كافة والتي تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في الاردن.

وبين أن القطاعات الانشائية كافة تعد من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني ككل ومحرك للعديد من القطاعات المساندة، مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود لرفعة القطاعات وتعزيزها بما يساهم بتوفير فرص عمل للأردنيين وينسجم مع الرؤى الملكية السامية.

ولفت ان مجلس ادارة غرفة تجارة عمان مُمثَل لدى عدد من الجهات الرسمية والخاصة، سواء في مجلس الاستثمار او امانة عمان الكبرى او مؤسسة المواصفات والمقاييس وغيره من الجهات، ما يسهل علينا عملية التواصل مع الجهات المعنية لنقل صوت القطاع التجاري والخدمي لهذه الجهات وإزالة اي معيقات قد تواجه عمله.

وأشار الى ضرورة عقد اجتماع مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف اطلاع هذه الجهات على تحديات وهموم القطاع، او اجتماعات ثنائية مع الوزراء والمسؤولين، على  ان تقوم الجمعية بالتعاون مع الغرفة بإعداد مصفوفة تتضمن اهم التحديات والمعيقات وتصور قطاع الاسكان للحلول المناسبة وحسب الاولويات.

وأكد خلال اللقاء الذي حضره، المهندس ابراهيم النوايسة ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، واعضاء مجلس ادارة الغرفة بهجت حمدان وخطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وفلاح الصغير،  أن تجارة عمان تسخر كل إمكانياتها لخدمة نقابات أصحاب العمل والجمعيات التجارية والقطاع التجاري والخدمي.

وأشار الى امكانية التعاون فيما بين الغرفة والجمعية بتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الاسكان وحسب الاحتياجات من خلال اكاديمية الغرفة للتدريب، لافتا الى ان الاكاديمية تعقد دورات وورش عمل نوعية  تهم القطاع التجاري والخدمي.

ولفت الى امكانية قيام غرفة تجارة الاردن ومن خلال عضويتها في عدد من مجالس الغرف العربية والاسلامية بفتح آفاق جديدة لقطاع الاسكان وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الاقليمي وايجاد فرص استثمارية في دول الجوار في مجال قطاع الاسكانات.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، نائل العبداللات إن قطاع الإسكان يمر اليوم بصعوبات وتحديات أثرت على نشاطه وأعماله، مؤكدا عزم الجمعية العمل الجاد  للنهوض بمسؤولياتها تجاه قطاع الاسكان وبشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وقال العبداللات، إن قطاع الإسكان يمر اليوم بصعوبات وتحديات أثرت على نشاطه وأعماله، واننا في الجمعية سعداء بالتعاون والتنسيق مع الغرفة من اجل توقيع مذكرة تعاون تتضمن اولويات العمل للمستقبل وتكون الانطلاقة للعمل الجمعي وكفريق واحد للنهوض بقطاع الاسكان.

وأشار الى ان المجلس باشر بتكثيف اللقاءات وفتح قنوات التواصل، حيث عقد اجتماعات مع أمانة عمان الكبرى، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومجلس نقابة مقاولي الإنشاءات، ومجلس نقابة المهندسين وغيرها من الجهات بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع

من جهتهم دعا اعضاء مجلس ادارة الجمعية، إلى ضرورة إطلاق برامج تمويلية لقطاع الإسكان مدعومة من الحكومة والبنك المركزي لتمكين المواطنين من تملك شققهم الخاصة بهم ضمن قدرتهم الشرائية، مؤكدين أن قطاع الإسكان من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفتوا الى عدد من التحديات التي تواجه قطاع الاسكان ومنها ارتفاع أسعار المواد الإنشائية والأيدي العاملة والعبء الضريبي، إضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، مؤكدين أن هذه المحددات مجتمعة أدخلت قطاع الإسكان في حالة ركود، وسيؤدي الى انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للإسكان من قبل القطاع المصرفي والتأثير سلبا عليه، وبالتالي تراجع إيرادات الخزينة العامة وتراجع أداء السوق المالي والتأثير أيضا على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي كالتوظيف والبطالة والتضخم.

من جهته أكد المهندس ابراهيم النوايسة ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، ضرورة توفر بيانات ودراسات حول قطاع الاسكان من اجل دعم راسمي السياسات ومتخذي القرارات لوضع الخطط المستقبلية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة المبنية على دراسات علمية موثوقة.

بدورهم اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور، ان قطاع الاسكان الاردني من القطاعات الواعدة والمهمة وذلك لدوره في تحريك الاقتصاد الاردني ودفع عجلة التنمية، حيث انه يرتبط به اكثر عديد من القطاعات الاخرى  ويسهم في توفير فرص العمل ويقلل من نسب الفقر والبطالة.

وأشاروا الى ضرورة تعزيز العلاقة مع الشركاء ذوي الصلة بقطاع الإسكان والحفاظ على ديمومتها، ووضع خطة لإدارة العلاقة لكل جهة، سواء أكانت على مستوى التشريعات أو الإجراءات.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تعاون مشتركة لوضع الخطوط العريضة وخطة عمل وتحديد الاولويات لمواجهة التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين في القطاع.

حضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، المهندس علي الوحش وعبد الحافظ النعيمات والمهندس عبدالله العساف وعضوي الهيئة العامة المهندس محمود السعودي ونبيل اشتي.
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