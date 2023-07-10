خسائر "الكهرباء الوطنية" تقفز 52 %

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ارتفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 52 % مقارنة بالعام 2021، بحسب التقرير السنوي للشركة.وبلغت هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار، مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.وبلغت الخسائر المتراكمة للسنة بنهاية العام الماضي 5.36 مليار دینار، مقارنة مع 5.13 مليار دينار بنهاية العام 2021 أي بزيادة نسبتها 7.6 %.ووفقا لتقرير المدقق المالي فإن هذه الخسائر تشكل 75 % من رأس المال المدفوع، حيث تنص الفقرة 266-أ من قانون الشركات رقم (22 ) لسنة 1997 على أنه "اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قیمة رأسمالها فیجب تصفیتها، إلا اذا قررت الهیئة العامة في اجتماع غیر عادي زیادة رأسمالها"، بالإضافة الى ذلك تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3.53 مليار دینار كما في 31 كانون الأول 2022.ووفقا للمسؤولیة التي تقوم بها الشركة بإدارة وتشغیل النظام الكهربائي، وحیث أن اتفاقیات شراء الطاقة مكفولة من حكومة المملكة الأردنیة الهاشمیة، وعلیها تم إعداد البیانات المالیة على مبدأ الاستمراریة.إلى ذلك ارتفعت تكلفة الكيلو واط ساعة العام الماضي بنسبة 6.7 % إلى 82.42 فلس من 77.21 فلس في 2021.كما بينت الأرقام، أن ايرادات الطاقة بلغت العام الماضي 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه، فيما بلغت خسائر تكلفة الطاقة العام الماضي 1.45 مليار دينار من 1.3 مليار دينار في 2021.ومن ذلك بلغت خسائر تكلفة مبيعات الغاز الطبيعي 13.78 مليون دينار مقارنة مع 10.58 مليون دينار العام الذي سبقه.وبحسب البيانات، بلغت نسبة الفاقد على شبكة النقل العام الماضي 1.94 % مقارنة بنحو 1.72 % في 2021، فيما بلغت نسبة توافرية شبكة النقل الوطنية 99.94 % العام الماضي مقارنة مع 93 % العام الذي سبقه.وشكلت الطاقة المتجددة ما نسبته 29 % تقريبا من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في النظام الكهربائي لعام 2022، منها 19.3 % نسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة النقل الوطنية، حيث أصبحت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل حوالي 1579 ميغاواط حتى نهاية عام 2022، منها 1468 ميغاواط مشاريع شراء طاقة، و111 ميغاواط مشاريع عبور وصافي قياس.وقال التقرير إنه وبهدف استغلال مشاريع الطاقة المتجددة بالشكل الأمثل وانسجاما مع الأهداف الوطنية للأعوام من (2030-2020) والتي ترمي إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالي (30 %) بحلول عام 2030، قامت الشركة باتخاذ خطوات مهمة في مواجهة التحديات التشغيلية لمصادر الطاقة المتجددة، ومنها العمل على إنشاء مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام مياه السدود قرب سد وادي الموجب، باستطاعة (450) م.و، ولمدة سبع ساعات تخزين، وبما يعادل (3150) م.و.س في الدورة الواحدة.وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية، والمحافظة أيضا على النظام البيئي، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري المستورد لغايات توليد الطاقة الكهربائية، والتحول نحو النمو الأخضر المستدام في قطاع الكهرباء في المملكة.ولغايات زيادة موثوقية واعتمادية واستقرارية الشبكة الكهربائية واصلت الشركة تعزيزها لمنظومة الربط الكهربائي الإقليمي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رفع قدرة التزويد إلى فلسطين (شركة كهرباء القدس) من (40) ميغاواط إلى (80) ميغاواط، وذلك من خلال إنشاء مشروع محطة تحويل الرامة 33/132 ك.ف، بقدرة تحويلية (80) ميغافولت أمبير. كما تم تدشين المرحلة الأولــى من مشروع الربط الكهربائي الأردنـي- العراقي من خلال (محطة تحويل الريشة) 33/132/400 كيلوفولت، وقد باشرت شركة الكهرباء الوطنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع من خلال طرح العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة، وإنشاء خط الربط الكهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق.وفيما يتعلق بمشروع الــربــط الكهـربائي الأردني السعودي، تــم الانتهاء مــن إعـــداد كافة الــدراســات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإعــداد اتفاقيات المشروع الثالث (الربط والتشغيل والتجارية)، هذا ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع والبدء بالتشغيل التجاري نهاية عام 2025، كما واصلت الشركة جهودها الحثيثة لاستكمال العمل على مشروع رفع قدرات تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر.