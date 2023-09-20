4.6 مليار دينار تداول عقاري منذ بداية العام

تيسير النعيمات

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بلغ حجم التداول العقاري خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2023، نحو 4.6 مليار دينار.وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام إلى 27 مليون دينار، وفق تقرير نشرته دائرة الأراضي والمساحة على موقعها.وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين في نفس الفترة 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 151 مليون دينار.وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب من العام 2023 بنسبة بلغت 17 % مقارنة بنفس الشهر من عام،2022 فيما ارتفعت بنسبة 33 % مقارنة مع تموز الماضي، وبلغت 30 مليون دينار.من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن تأخير إصدار تقرير حجم التداول العقاري يعود إلى إعادة النظر في معايير ومؤشرات التداول حيث أن المعايير الجديدة "أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من كافة النواحي وخصوصا بعد المعالجات التي تمت على القيمة الادارية وقانون الملكية العقارية".وأكد الزبن لـ"الغد" أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تحديث مؤشراتها فيما يتعلق بحركة التداول في قطاع العقار وفقا لأحدث الأساليب العالمية وبما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.علما بأن نشرة حجم التداول التي تتولى إصدارها دائرة الأراضي والمساحة تعد محط أنظار المواطنين والمستثمرين لتحديد واقع الإقبال لا سيما وأنها تظهر حتى جنسيات المتداولين في القطاع بيعا وشراء بالإضافة الى المساحات خصوصا فيما يتعلق بمساحات الشقق.