الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

4.6 مليار دينار تداول عقاري منذ بداية العام

عقار تحت الإنشاء في عمان-(أرشيفية)
4.6 مليار دينار تداول عقاري منذ بداية العام
بلغ حجم التداول العقاري خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2023، نحو 4.6 مليار دينار.
وارتفعت قيمة الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام إلى 27 مليون دينار، وفق تقرير نشرته دائرة الأراضي والمساحة على موقعها.اضافة اعلان
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين في نفس الفترة 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 151 مليون دينار.
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب من العام 2023 بنسبة بلغت 17 % مقارنة بنفس الشهر من عام،2022  فيما ارتفعت بنسبة 33 % مقارنة مع تموز الماضي، وبلغت 30 مليون دينار.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن تأخير إصدار تقرير حجم التداول العقاري يعود إلى إعادة النظر في معايير ومؤشرات التداول حيث أن المعايير الجديدة "أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من كافة النواحي وخصوصا بعد المعالجات التي تمت على القيمة الادارية وقانون الملكية العقارية".
وأكد الزبن لـ"الغد" أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تحديث مؤشراتها فيما يتعلق بحركة التداول في قطاع العقار وفقا لأحدث الأساليب العالمية وبما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال.
علما بأن نشرة حجم التداول التي تتولى إصدارها دائرة الأراضي والمساحة تعد محط أنظار المواطنين والمستثمرين لتحديد واقع الإقبال لا سيما وأنها تظهر حتى جنسيات المتداولين في القطاع بيعا وشراء بالإضافة الى المساحات خصوصا فيما يتعلق بمساحات الشقق.
دنانير أردنية

%35 من العاملين في البنوك إناث منذ15 ساعة

السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم منذ19 ساعة

جانب من افتتاح منتدى أعمال أردني- تركي

أكينجي: الأردن يعد الشريك الاقتصادي السابع بالنسبة لتركيا منذ22 ساعة

الفوسفات الأردنية توقع مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية

الفوسفات الأردنية: مذكرة تفاهم لبناء محطة لإعادة تدوير المياه الصناعية منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نقود - (تعبيرية)

ما حقيقة تقديم الضمان مساعدات مالية بقيمة 250 دينارا لكل مواطن؟

منذ2 ساعة
مشاركة أردنية بمعرض لمستحضرات التجميل في دبي

مشاركة أردنية بمعرض لمستحضرات التجميل في دبي

منذ4 ساعة
الذهب

39.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 9.27.15 AM

الرواجبة: الأردن يشهد خطوات متسارعة بالتحول الرقمي

منذ5 ساعة
مركبة تتزود بالوقود في إحدى محطات المحروقات بعمان - (الغد)

10 % زيادة استهلاك المحروقات

منذ15 ساعة
سياح في جبل القلعة -(ارشيفية)

المغتربون في رأس هرم زوار المملكة

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 