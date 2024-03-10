الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

47.1 % ملكية غير الأردنيين في شركات بورصة عمان

47.1 % ملكية غير الأردنيين في شركات بورصة عمان
47.1 % ملكية غير الأردنيين في شركات بورصة عمان

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر شباط الماضي بلغت 8.9 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 8.7 بالمئة، من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 31.7 مليون دينار.

اضافة اعلان


كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2024 حوالي 15.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.2 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 42.3 مليون دينار.


أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر شباط 2024 نحو 8.3 مليون دينار أو ما نسبته 93.6 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.4 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.


أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 10.4 مليون دينار أو ما نسبته 32.7 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 21.3 مليون دينار، أي ما نسبته 67.3 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.


وبذلك تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر شباط 2024 نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 35.3 بالمئة للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.


وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.2 بالمئة، ومساهمة غير العرب 14.9 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.


أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.3 بالمئة، ولقطاع الخدمات 21.4 بالمئة، ولقطاع الصناعة 52.4 بالمئة.




share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
شركة الكهرباء الأردنية

مليار دينار إجمالي إيرادات شركة الكهرباء العام الماضي

03 آذار 2024
سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)

11.5 مليون دينار ايرادات التجمعات السياحية العام الماضي

03 آذار 2024
64BwGybCAS2Ilcl5omux6BJjBCHUSPT95ZFkNJRV

ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

28 شباط 2024
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي

الشمالي: يجب تعزيز النظام التجاري العالمي

27 شباط 2024
اقرأ أيضا
جانب من ورشة عمل عقدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول توسيع نطاق استخدام الطاقة الحرارية الأرضية السطحية للتدفئة والتبريد في الأردن

الحكومة: الأردن حقق نجاحا كبيرا في استغلال مصادر الطاقة المتجددة

منذ 12 دقيقة
WhatsApp Image 2024-03-10 at 1.24.55 PM

رئيس تجارة عمان : الأردن يملك بيئة محفزة للمستثمرين

منذ1 ساعة
احذر هذه التصرفات عند التسوق

حماية المستهلك: ارتفاعات متزايدة على أسعار السلع الأساسية

منذ3 ساعة
فصل مبرمج للتيار الكهربائي

3520 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

منذ3 ساعة
جامعة الحسين التقنيّة تقيم مؤتمر HTUX 2033 الأول

جامعة الحسين التقنيّة تقيم مؤتمر HTUX 2033 الأول

منذ4 ساعة
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 3.9%

ارتفاع نسبة ملكية الأردنيات للأراضي والشقق

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سرديات الرئيس

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

ليس قرارا عابرا

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة تحليلية للمرحلة القادمة

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ17 ساعة
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjah copy

آخر الشهر

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy
 
 