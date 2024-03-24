الأحد 24 آذار 2024
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وسيم يوسف يوضح حقيقة إصابته بالسرطان

وسيم يوسف
وسيم يوسف

 تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، وأنه أصيب بالسرطان الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وعند سؤاله عن مقطع الفيديو المتداول، قال وسيم يوسف في تعقيب صحفي مقتضب: "يوجد ورم سرطاني لكن للان انتظر النتيجة خبيث أو حميد / وتخرج النتيجة بعد 4 ايام بإذن الله".

وكان وسيم يوسف قد أوضح في مقطع الفيديو المتداول "كاملا" قبل اجتزائه في بعض المقاطع المتداولة: "المسألة هي إما أن يكون خبيثا أو حميدا، إن شاء الله يطلع حميد ويستأصل وترجع الأمور طيبة، لكن الحين أنا امشي على عكاز.."

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