“أورنج الأردن” تعزّز قدراتها التقنية وتقود التحولات المالية الرقمية

عمان – بخطى مدروسة واستراتيجية دقيقة واضحة المعالم نُفذت بدقة عالية وبخبرات عالمية، دخلت Orange الأردن عالم التحول المالي الرقمي، من خلال تسخير التقنيات الحديثة وشبكتها الأكثر تطوراً لإتاحة خدمة المحفظة الإلكترونية “Orange Money” للمستخدمين سواء كانوا من مشتركيها أم لا، في خطوة تهدف الى تعميم الفائدة وإتاحة التطبيقات الذكية للجميع، من خلال أكثر من 800 نقطة بيع حول المملكة، منها معارض Orange الأردن المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

منذ أكثر من عام عملتOrange الأردن على تنفيذ أحد محاور استراتيجية Orange العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمتمثلة في أتمتة خدمات الدفع لجعل هذه العملية سهلة وآمنة وتتمتع بحماية عالية، ليتزامن هذا الأمر مع التوجه الحكومي الذي قاده البنك المركزي الأردني لتعزيز ونشر ثقافة “الاشتمال المالي” في المجتمع الأردني، لتؤكد من خلال هذا المشروع الهامّ أنها شركة محلية تعمل بروح عالمية، وتوفر باستمرار أحدث الخدمات في السوق المحلية عبر التقنيات المتطورة.

ومع تفعيل الخدمة الجديدة ينضم المستخدمون في الأردن إلى 45 مليون عميل لدى Orange العالمية متواجدين حالياً في 17 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ولتصبح المملكة الدولة رقم 18، حيث كانت الشركة العالمية الداعم الأساسي لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني فيها من خلال الهواتف النقالة، لتساهم بذلك في تعزيز مفهوم الاشتمال المالي في هذه الدول، من خلال عملها على مدار أكثر من 11 عاما للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.

ولأن هذه الخدمات ليست حصراً على فئة مجتمعية بعينها، فقد قامت Orange الأردن باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بتوصيلها بأسهل طريقة وأكثر وضوحا للمستخدم، فقامت بداية بتأسيس شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة “Orange Money” لتكون الذراع التنفيذي لها لإتمام هذا المشروع الهام، وحصلت الشركة على الترخيص اللازم من البنك المركزي الأردني لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (JoMoPay)، بعد أن استوفت كافة الشروط والمتطلبات المحددة من “المركزي” وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

وقامت Orange Money بعقد عدة شراكات استراتيجية ذات أهمية بالغة لجعل الخدمة واقعاً يستفيد منه الجميع، ومن خلال هذه الشراكات قطعت “Orange Money” وخلال فترة قياسية مسافة تقربها أكثر من حاجات المستفيدين، حيث قامت شركةGate to Pay مزوّد حلول التقنية المالية بتطوير البرامج والأنظمة لـ”Orange Money” لتزويدها بقنوات للمستخدمين يتم من خلالها فتح المحافظ الإلكترونية وإصدار بطاقات الفيزا المعمول بها عالمياً ومحلياً والمرتبطة بالمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى برامج مكافحة غسل الأموال.

ولغايات إطلاق خدمات المحافظ المالية الإلكترونية، قامت “Orange Money” بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع بنك الإسكان لاعتماده كبنك تسوية لخدمات المحافظ المالية، وبموجب الاتفاقية سيتم الاستفادة من أجهزة الصراف الآلي للبنك المنتشرة في جميع محافظات المملكة، ما يسهم في سهولة تمكين مستخدمي محافظ Orange Money الإلكترونية من الحصول على السيولة اللازمة لهم باستخدام البطاقة المرافقة للمحفظة أو بدونها، وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

ستُمكن هذه الشراكة العملاء من السحب والإيداع المباشر عن طريق شاشات الصراف الآلي للبنك بكل سهولة وسرعة دون استخدام البطاقة، ما يضمن الاستفادة القصوى من أحدث الحلول التقنية والاتصالات لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بهدف توفير وقت وجهد المستخدمين وحثّهم على تبني الأساليب المتطورة في إتمام عملياتهم.

ولتعزيز انتشار خدمات الدفع الإلكتروني بين المستخدمين عبر محفظتها الإلكترونية، وقّعت “Orange Money” شراكة استراتيجية مع شركة البريد الأردني، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تسيير العمليات المالية باستخدام المحافظ الإلكترونية، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع والدفع وغيرها.

ولضمان تعزيز مفهوم “الدفع الإلكتروني” أتمت الشركة خطواتها بأن قامت بحملة توعية للمستخدمين تضمنت إعلانات في مجمل الوسائل للترويج عن هذه الخدمة والتعريف بأهميتها، كما لم تغفل عن إرشاد المستخدم بالآلية المتبعة لإنجاح عمليات الدفع الإلكتروني عبر توفير موظفين أكفاء لإرشاد الراغبين على الخطوات اللازم اتباعها لتفعيل هذه الخدمة وتنشيطها، وتعريفهم بدرجات الأمن والسرعة المتوفرة من خلال هذه الخدمة.

تلعبOrange الأردن عبر هذه الخدمة دوراً هاماً ليس في تطوير قطاع الاتصالات المحلي فحسب، بل على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك إدراكاً منها بأن هذا القطاع يمكّن بقية القطاعات الاقتصادية ويشكل دافعاً رئيسياً لعملية التنمية بجميع نواحيها، ومن ضمنها السعي الحكومي ممثلاً بالبنك المركزي الأردني لنشر وتعميق مفهوم الاشتمال المالي وجعله ثقافة مجتمعية من خلال توفير أساليب دفع إلكترونية آمنة وسهلة.