الخصاونة من تلفريك عجلون: يجب إنجاز البنية التحتية خلال شهر تمهيدا لتشغيله

تفقد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، مشروع تلفريك عجلون.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تسريع الإجراءات لإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم الذي ستكون له عوائد على أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل لشبابها، إضافة إلى تنمية الحركة السياحية للمحافظة وجذب الاستثمارات إليها.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال العامَّة والإسكان إلى ضرورة إنجاز البنية التحتيَّة وتوسعة وتعبيد الشوارع المحاذية لمحطتي الانطلاق والوصول لمشروع تلفريك عجلون خلال شهر؛ تمهيدا لتشغيل المشروع وضرورة التأكد من منظومة الأمن والسلامة العامة التي تم اعتمادها لكابينات الركاب قبيل التشغيل الفعلي للمشروع.

واستمع رئيس الوزراء من مدير عام المناطق التنموية رئيس الفريق الفني المشرف على المشروع، المهندسة أروى الحياري، التي أشارت إلى أنه قد تم الانتهاء من الأعمال اللازمة كافة لاستلام منظومة تلفريك عجلون رسمياً يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت أن مشروع تلفريك عجلون يمتد على مسافة 2.5 كيلو متر من محطة انطلاق اشتفينا إلى محطة وصول القلعة، ويضم 40 كابينة سعة كل واحدة 8 ركاب ومدة الرحلة حوالي 9 دقائق بالاتجاه الواحد.