“الصحة” تكشف تفاصيل موجة كورونا الثالثة.. وتحدد موعد الذروة

أوضح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، سبب إرجاء تطبيق أمر الدفاع الجديد لمواجهة الحالة الوبائيَّة، والذي سيصدر قريباً، إلى بداية العام المقبل.

وقال البلبيسي في حديثه لإذاعة “جيش إف إم”، اليوم الإثنين، أن الحكومة تريد إعطاء الوقت الكافي للسكان لأخذ المطعوم خلال الفترة المقبلة، مبينا أن أمر الدفاع يشترط أن يكون الفرد مطعما تطعيما كاملا حتى يتسنى له دخول منشآت القطاعين العام والخاص.

وعن الحالة الوبائية، أشار إلى أن المملكة دخلت في الموجة الثالثة ومضى نحو 5 أسابيع من هذه الموجة، مضيفا أنه تم تسجيل الأسبوع الماضي 21 ألف إصابة بكورونا.

وتابع البلبيسي، “دخلنا الموجة بكل المقاييس”.

وبيّن أنه واستنادا لما طرأ في الموجتين السابقتين، فإن الوصول إلى ذروة الموجة يحتاج إلى 8-9 أسابيع، و”نحن في الأسبوع السادس من هذه الموجة، وأمامنا أسبوعين إلى 3 أسابيع قد يكونوا أسابيع حاسمة ويمكننا الوصول إلى الذروة”.

وأكد أن عدد حالات الإصابة التي ستسجل في ذروة الموجة يعتمد على مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية.