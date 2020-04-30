جامعة لوسيل القطرية تفتتح أبوابها بأيلول المقبل بشراكة مع الجامعة الأردنية

الدوحة- أعلنت جامعة لوسيل القطرية التي تعد أول جامعة خاصة في قطر، عن فتح أبوابها اعتبارا من شهر أيلول المقبل بشراكة استراتيجية مع الجامعة الأردنية، إضافة إلى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة السوربون في فرنسا وجامعة ساسيكس في بريطانيا.

وأعلن وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطري وعضو مجلس أمناء الجامعة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، انطلاق التسجيل في الجامعة في 30 حزيران المقبل.

وقال الدكتور النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، إن الدراسة في جامعة لوسيل ستبدأ في شهر أيلول المقبل، موضحا ان الجامعة ستكون لبنة أساسية لتقديم تعليم متميز للطلاب والطالبات، وستضيف تخصصات جديدة تخدم المعرفة في دولة قطر.

من جانبه قال مدير جامعة لوسيل الدكتور محمود خالد المسافر، إن الجامعة تطرح عدة برامج مثل بكالوريوس في تخصصات : القانون وإدارة النفط والغاز، والتسويق وتقنيات التوزيع، والدراسات الفرنسية وتدريس اللغة الإنجليزية.

واوضحت مساعد عميد شؤون الطلاب في جامعة لوسيل فاطمة المصلح ان الجامعة حرصت على تقديم كافة التسهيلات للطلبة للانضمام إليها، اذ ان الحد الأدنى للقبول هو حصول طالب الثانوية على نسبة 65 بالمئة في (الثانوية العامة أو البكالوريا) أو ما يعادلهما، بالإضافة لمتطلب اختبار اللغة الإنجليزية بالنسبة للبرامج المقدمة بهذه اللغة.

وتقدم الجامعة منحا وتسهيلات خاصة للمواطنين والمقيمين من حملة شهادة الثانوية العامة من المتفوقين وأصحاب الاختراعات وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تجهيز مبنى الجامعة الجديدة بأحدث ما تتطلبه الجامعات العصرية ويقع على مساحة 11 ألف متر مربع.

ومن خطط جامعة لوسيل المستقبلية القريبة، طرح برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات جديدة ومتنوعة في الانسانيات والعلوم والهندسة.

–(بترا)