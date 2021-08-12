في عرضه العالمي الأول في لوكارنو..فيلم “الحارة” الأردني يلاقي ترحيبا جماهيريا كبيرا

لوكارنو-الغد– شهد فيلم “الحارة” لمخرجه ومؤلفه باسل غندور عرضه العالمي الأول الذي أقيم مساء الأحد في ساحة بياتزا غراندي أكبر شاشة سينما في الهواء الطلق بأوروبا، ضمن فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي.

وتواجد ضمن الحضور مؤلف ومخرج الفيلم باسل غندور وأبطاله عماد عزمي و بركة رحماني ومنذر رياحنة وميساء عبد الهادي وكذلك المنتج يوسف عبد النبي.

وسيطرت حالة من السعادة والحماسة على فريق عمل الفيلم أثناء جلسة التصوير قبل العرض، وأيضًا خلال وجودهم على السجادة الحمراء للالتقاط الصور. وحضر العرض 5000 متفرج استقبلوا الفيلم بحفاوة كبيرة.

ويسجل “الحارة” أول مشاركة لفيلم أردني طويل في تاريخ المهرجان وأول فيلم عربي يشارك في قسم بياتزا غراندي منذ 2008.

وينافس الفيلم على ثلاث جوائز هي جائزة الجمهور وجائزة فارايتي بياتزا غراندي التي تقدمها مجلة فارايتي الأميركية لمساعدة الأفلام على الانطلاق في مشوارها الدولي، وأيضاً جائزة سواتش لأفضل عمل أول إذ يعد الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لـباسل غندور.

” الحارة” ..مغامرة في الزقاق

وتدور أحداث فيلم “الحارة” في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما.

وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

دعم في مراحل الانتاج

وكان مشروع فيلم “الحارة” قد فاز بجائزة لجنة التحكيم لبرنامج صناعة الأفلام Eastern Promises ضمن فعاليات مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك.

وحصل أيضاً على جائزتين من ملتقى القاهرة السينمائي للأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما تلقى الفيلم دعم من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، ومؤسسة الدوحة للأفلام (قطر)، ومعمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام (السعودية).

وخلال مرحلة التطوير نال مشروع الفيلم مساندة كل من ورشة EAVE للمنتجين، و ورشة راوي لكتاب السيناريو، وملتقى دبي السينمائي، ومنتدى سورفند لترويج الأفلام التابع لـصندوق النرويج لدعم سينما الجنوب.

فيلم “الحارة” من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي. ومن إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك>

وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم

وشارك باسل غندور في تأليف وإنتاج فيلم ذيب الذي ترشح لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في كل من حفل توزيع جوائز الأوسكار والبافتا، كما فاز بجائزة البافتا لأول عمل روائي أول سنة 2016.

ويعد فيلم “الحارة” هو تجربته الإخراجية الأولى، وهو أيضاً من تأليفه، ونال عرضه الأول عالمياً في مهرجان لوكارنو السينمائي.