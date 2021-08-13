مدرب الجزيرة يستقيل وينتظر 40 ألفا من النادي

عمان – الغد – وافقت اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة، على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني لفريق كرة القدم أمجد أبو طعيمة، التي جاءت بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها النادي، خاصة في الجوانب المادية.

وكان أبو طعيمة قدم استقالته من منصبه، بعد الخسارة الأخيرة أمام السلط بدوري المحترفين، ولكنه لم يعلن عنها، لحين معرفة رد اللجنة المؤقتة التي اضطرت أمس للاستجابة لرغبة المدرب، وبالتالي الموافقة على الاستقالة.

وعقد أمس اجتماع بين اللجنة المؤقتة وأبو طعيمة، شهد مناقشة العديد من التفاصيل، قبل أن ينتهي بالموافقة على الاستقالة، مع الإيعاز للكادر الفني المعاون المكون من عامر عقل وإسماعيل أبو سيف ووسام حزين بقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

المعلومات الواردة من الجزيرة، تفيد بأن أبو طعيمة يطالب النادي بحوالي 40 ألف دينار، وهي مستحقات مالية متأخرة منذ الموسم الكروي الماضي، إلى جانب مستحقات الموسم الكروي الحالي.-(أخبار النجوم)