وزير الشباب يرعى الاحتفال بعيد ميلاد الملك في مادبا

عمان-الغد- احتفت الاسرة الشبابية في محافظة مادبا أمس، بذكرى ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذلك في الاحتفال الذي أقامته جمعية نور السماء الخيرية، برعاية وزير الشباب د. فارس البريزات، وحضور عدد كبير من النواب والأعيان والوزراء السابقين وممثلي القطاعات الرسمية والأهلية والشبابية.

الحفل الذي أقيم في قاعة نقابة مقاولي الانشاءات، أشار فيه رئيس الجمعية وليد طريف الى معاني الاحتفال بعيد ميلاد القائد، وما تمثله المناسبة من عمق التفاف الشعب حول قيادته التي أعطت للوطن والمواطن الكثير، مشددا على الوقوف خلف قيادة الملك الملهمة في التصدي لما يسمى “بصفقة القرن” والتصدي بقوة لمحاولات النيل من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

مدير التنمية الاجتماعية في مادبا عمر الربطة تناول لأبرز الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته، والتي شكلت محطات مضيئة في مسيرة الشعب الأردني في مختلف مجالات الحياة، ما جعل الأردن منارة عز وفخار لباقي الدول، في وقت عظمت فيه التحديات حول الوطن، والتي لم تنل من عزيمة الأردنيين في التفافهم حول قيادتهم الملهمة، بل زادتهم إصرارا على الوقوف أمام محاولات النيل من وطنهم وأمتهم.

وزير الشباب عبر عن اعتزاز الشباب الأردني بقيادتهم الملهمة، وهم يستذكرون الرعاية الهاشمية للحركة الشبابية، والتي تجعلهم يمضون نحو مزيد من العمل والانجاز عبر دروب الريادة والابتكار، حيث سيقدم الشباب ابتكاراتهم في الملتقى الوطني للرياديين والمبتكرين الشباب، والذي تنظمه الوزارة في إطار سعيها مع عدد من المؤسسات الوطنية، للتصدي لظاهرة البطالة عبر التمكين الاقتصادي للشباب من خلال الريادة.

فعاليات الحفل اشتملت على عرض فلكلوري قدمته فرقة حسبان للفنون الشعبية وقصائد شعرية تغنت بالوطن وقيادته قدمها الشابان عبدالله الحلايبة وشفاء البريزات، قبل أن يكرم البريزات الجهات الداعمة لمسيرة الجمعية.