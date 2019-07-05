العقرب

منذ 3 ساعات

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قد تمتزج عصبيتك ببعض الهدوء، وذلك بسبب الكلام الذي تسمعه من الآخرين حولك يخصك. لا تهتم لما تسمع وحاول تهدئة أعصابك بالخروج من البيت في فترة الظهيرة. في فترتي ما بعد الظهر والمساء تهتم بأمورك العائلية، وبعض الالتزامات المؤجلة منذ فترة، مواليد شهر تشرين الأول هم الأكثر تأثرا بهذه الظروف.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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