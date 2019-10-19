يبدو هذا اليوم مميزا جدا، والأمور تجري في صالحك، وتدعمك تسمع كلمات الإطراء على الجهود التي تفعلها، وتقوم بها منذ بداية الشهر، وتشعر بالعدل في حياتك لانصافك، أما بالنسبة للطلاب الجامعيين، ففرصة اليوم كبيرة لنجاح باهر في امتحان تقدمه فالحظ الى جانبك. أما المساء فقد يكون مملا، نظرا لأنه لا يوجد شئ لتفعله.

نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9