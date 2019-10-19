العذراء

منذ ساعة واحدة

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يبدو هذا اليوم مميزا جدا، والأمور تجري في صالحك، وتدعمك تسمع كلمات الإطراء على الجهود التي تفعلها، وتقوم بها منذ بداية الشهر، وتشعر بالعدل في حياتك لانصافك، أما بالنسبة للطلاب الجامعيين، ففرصة اليوم كبيرة لنجاح باهر في امتحان تقدمه فالحظ الى جانبك. أما المساء فقد يكون مملا، نظرا لأنه لا يوجد شئ لتفعله.
نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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الأعمال ما تزال في مقدمة اهتمامك، فالضغوطات والمشاكل ما تزال متواجدة حولك خلال الصباح، العائلة قد تكون من أولوياتك في فترة ما بعد الظهر، وخصوصا بأن حدثا طارئا سيعزز اهتمامك في هذا المجال، يوم لا نستطيع تصنيفه أكان جيدا أم لا، لكن الحذر واجب على أي أمر تقوم به. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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