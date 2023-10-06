"جيدكو" بعجلون.. جهود تنقل الشباب من البطالة إلى الريادة

عامر خطاطبة

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عجلون- الخروج من حالة التعطل بإنشاء مشاريع خاصة، طموح يراود العديد من شباب وشابات محافظة عجلون التي تفتقر لفرص العمل، بينما يصطدم هذا الطموح بمعضلة التمويل، في وقت أسهمت العديد من المؤسسات الداعمة بجلب الأمل ونقل الشباب من حافة البطالة الى الريادة بالأعمال.ففي مساع لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل للشباب في محافظة عجلون، حرصت جهات ومؤسسات مانحة وداعمة، إلى توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تنموية، وعقد دورات تدريبية في المحافظة، تضمن إنشاء مشاريع ناجحة وطموحة، ومن بينها ما نفذته المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، عبر تقديم منح لـ75 مشروعا خلال العامين الماضيين.وفيما يرى مستفيدون من المنح أنها أنقذتهم من شبح البطالة، ووفرت لهم مشاريع يعتاشون منها، يؤكد القائمون على المؤسسة أنها تهدف إلى إحداث نقلة تنموية تتيح للفتيات والشباب المتعطلين عن العمل تنفيذ مشاريعهم الخاصة التي تتلاءم وخصوصية المحافظة السياحية والزراعية، وتوفر فرص عمل دائمة للشباب المتعطل عن العمل.وضمن هذا التوجه، فقد عملت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، على تقديم منح غير مستردة لـ(75) مشروعا في محافظة عجلون خلال العامين 2022-2023، وتدريب مباشر للقائمين على هذه المشاريع بهدف دعمهم لنجاح مشاريعهم الإنتاجية الجديدة في القطاعات السياحية والصناعية والحرفية والخدمية والزراعية وتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة، سعيا لزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، كما قامت المؤسسة بتقديم قروض ميسرة لـ156 مشروعا زراعيا ميكرويا صغيرا ومتوسطا.أحد المستفيدين من منح المؤسسة، سليمان جميل القضاة، أكد أن المشاريع الممولة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، وخاصة السياحية منها، تعد من أبرز وأنجح المشاريع التي أصبحت بالفعل قصة نجاح كبيرة في المحافظة، بفضل المتابعة والإشراف الدائم ودراسة الجدوى الاقتصادية التي تشرف عليها المؤسسة من خلال كوادرها المميزة التي تتعامل مع المراجعين وأصحاب المشاريع، لافتا إلى أنه تحصل على منحة بقيمة 25 ألف دينار، ويجري العمل حاليا في مشروع المخيم خاصته، والذي هو مخيم كشفي وبيئي وسياحي لممارسة رياضة التحدي، وهو الأول من نوعه في المحافظة، والذي دعمته المؤسسة، وسيوفر العديد من فرص العمل.وأكد أهمية دعم المشاريع الممولة والمحافظة على فرص العمل القائمة في ظل محدودية التعيين في القطاعين العام والخاص، وتجسيدا لمبدأ التشغيل بديلا عن التوظيف للشباب، خاصة للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ويأمل حسان عريقات بأن يتحصل على الدعم من المؤسسة لتوسعة وتطوير صناعته الخفيفة التي امتهنها والمتمثلة بعمل الحقائب بأنواعها، خصوصا لطلبة المدارس، مؤكدا أن أكثر ما يعيقه هو توفر رأس المال المناسب، داعيا الجهات الداعمة إلى تقديم منح لإقامة مشاريع تنموية وابتكارية تسهم في تحسين دخل الأسر بعد تقديم جدوى اقتصادية لتلك المشاريع.وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" عبد الفتاح الكايد، اطلع، خلال زيارة، لمشاريع تم تقديم الدعم لها من المؤسسة في المجالات السياحية والخدمية، من بينها مشروع "عين جارا" للمنشآت الفندقية الممول سابقا من "جيدكو"، وبحث إمكانيات المساعدة على عملية التسويق المستقبلية لضمان استمرارية وديمومة المشروع، كما زار مشروع مطاعم وشلالات وادي راجب الذي يتسع لزهاء ألف زائر.وأكد الكايد أن عجلون كان لها النصيب الأكبر من مساندة المؤسسة للمشاريع التي نفذت وسيتم التركيز عليها هذا العام؛ حيث ينتظرها مستقبل ونقلة نوعية تنموية، خاصة مع وجود التلفريك الذي يمثل الرؤية الملكية العزيزة التي تجسدت على أرض الواقع.يذكر أنه تم في وقت سابق من هذا العام، وبهدف تعزيز النهج التشاركي ومبدأ التعاون بين المؤسسات الرسمية وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، قام مدير عام المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، بزيارات تفقدية للمشاريع الممولة من الصندوق والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في محافظة عجلون؛ حيث جرى خلال اللقاء تأكيد أهمية توحيد الجهود الحكومية للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الدور التكاملي للصندوق والمؤسسة من خلال الدعم الفني والتمويلي الذي تقدمه "جيدكو" والجانب التدريبي والتمويلي الذي يقدمه صندوق التنمية والتشغيل ضمن خطة عمل الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.مستشار المدير التنفيذي في مؤسسة "جيدكو" الدكتور صالح الغنانيم، أكد أن عجلون تتميز بطابعها السياحي والزراعي، موضحا أن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن أنشطة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الذي تنفذه المؤسسة.وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع في المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر والبطالة، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في هذه المشاريع، مشيدا بجهود الجهات الداعمة لإقامة ومساندة أصحاب المشاريع الزراعية الصغيرة، ومنها مؤسستا "جيدكو" ونهر الأردن.وأكد أنه جرى، خلال مناقشة موازنة مجلس محافظة عجلون للعام المقبل، التركيز على قضايا الفقر والبطالة والشباب وضرورة تخصيص مبالغ جيدة من موازنة المجلس لصالح توفير بيئة ملائمة وداعمة لإقامة مشاريع تنموية في المحافظة من شأنها توفير فرص عمل لشباب وشابات المحافظة والاستفادة من ميزات المحافظة وخصوصيتها الزراعية والسياحية الفريدة من نوعها.يشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو"، قرر، في وقت سابق، إنشاء وحدة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة تتولى توجيه الشباب، خاصة في المحافظات، وتشجيعهم على إقامة مشاريع صغيرة ذات جدوى اقتصادية وتسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة حينها، فإن الوحدة ستعمل على دعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة فنياً وإدارياً وتسويقياً للوصول إلى بيئة مستدامة ومعايير دولية تزيد من تنافسيتها وتقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة.كما ستعمل الوحدة على تعزيز مهاراتها وقدراتها الإدارية والفنية والتصديرية وتقديم المشورة لإنشاء المشاريع الاقتصادية وإعداد استراتيجياتها وتقييم حاجاتها، تماشيا مع قانون المؤسسة وبرامج العمل والمشاريع التي تنفذها والتي جعلت منها المظلة الوطنية للمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة.يذكر أن مؤسسة نهر الأردن وقعت اتفاقية تعاون وشراكة مع المؤسسة الأردنية لتنفيذ المشاريع الاقتصادية "جيدكو" ضمن مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل"، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وذلك عبر محور "تطوير ودعم مجموعات الادخار والائتمان والدعم الفني وتوجيه أعمال المشاريع الصغيرة والجمعيات"، استكمالا للمرحلة الأولى من البرنامج بتنفيذ من نهر الأردن و"جيدكو"، والتي شملت تأسيس وتطوير مجموعات الادخار والائتمان في عجلون ومادبا والبلقاء وجرش والمفرق، وذلك بهدف المساهمة في تحسين مستوى الدخل والحد من الفقر ومكافحة البطالة في تلك محافظات.ويعد مشروع "التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل" مبادرة زراعية تنموية تهدف إلى دمج صغار المزارعين في سلسلة القيمة وتحسين فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية، من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لهم وتفعيل مشاركتهم في سلاسل القيمة وبناء قدراتهم الفنية والريادية، وتشجيعهم على تشكيل مجموعات وجمعيات وتحسين كفاءة سلسلة القيمة وتطويرها من خلال زيادة حجم الصادرات من الخضار والفواكه، إضافة إلى توفير فرص عمل في المناطق الريفية.المدير التنفيذي لـ"جيدكو" الدكتور ماهر المحروق، بين أنه تم توقيع اتفاقيات لدعم 100 منحة للمشاركين المستفيدين، منها 70 منحة جماعية و30 منحة فردية لدعم المشاريع الزراعية الإنتاجية في محافظات البلقاء، وعجلون، وجرش، والمفرق، ومادبا، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 250 ألف دولار.واشتملت مقترحات المشاريع التي تقدمت للحصول على المنح، على أفكار ريادية لمشاريع إنتاجية زراعية من شأنها توفير فرص عمل للشباب والنساء، كما ستعمل على تحسين مستوى معيشة الأسر في المحافظات المستهدفة.