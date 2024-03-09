ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة في غزة إلى 23

استشهد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف، ما يرفع حصيلة شهداء الجفاف وسوء التغذية إلى 23، ممن وصلوا المستشفيات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الـ 155 على قطاع غزة، حيث تضاعفت معاناة الغزيين جراء سوء التغذية الناتج عن انعدام الطعام وحليب الأطفال، إذ تسجل وفيات إثر الجفاف وسوء التغذية بشكل شبه يومي، لا سيما بين الأطفال الرُضع.



وحذرت منظمة "أكشن إيد" الدولية من الانهيار التام للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بعد أن أصبح ربع سكانه على بعد خطوة واحدة من المجاعة.



وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، إن ربع سكان غزة يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأن طفلا واحدا من كل 6 أطفال تحت سن الثانية في الشمال، يعاني من سوء التغذية الحاد.



وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 30878 شهيدا فلسطينيا، و 72400 جريح منذ السابع من تشرين الأول الماضي، في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.



ويذكر أن حصيلة قتلى جيش الاحتلال ارتفعت إلى 586 منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و246 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.



وأصيب 3030 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، ووصفت 475 حالة منهم بالخطرة، و800 إصابة متوسطة، و1755 إصابة طفيفة، بحسب جيش الاحتلال.-(بترا)