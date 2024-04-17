الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمم المتحدة: 19 ألف يتيم في غزة بسبب الحرب

1713350480121
شعار الأمم المتحدة

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن حوالي 10 آلاف امرأة استشهدن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


وأضافت الهيئة على موقعها الرسمي إن حوالي 6 آلاف أم من بين النساء اللواتي استشهدن تركن وراءهن نحو 19 ألف طفل يتيم، وأن النساء الناجيات تعرضن للتشريد والترمل ويواجهن الآن خطر المجاعة.


وتصف الهيئة الأوضاع بأنها كارثية، حيث تواجه مليون امرأة وفتاة في غزة نقصا مروعا في المياه والغذاء والنظافة الصحية، في حين تحتاج النساء والفتيات إلى مواد صحية ضرورية.


وأكدت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، سوزان ميخائيل، في تصريح صحفي، أن الحرب على غزة هي حرب  على النساء، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين وصول آمن للمساعدات الإنسانية.


يشار إلى أن الهيئة تقدم المساعدات الطارئة للنساء والأسر في غزة، حيث وصلت إلى ما يقرب من 100 ألف امرأة وأسرهن. (بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
thumbs_b_c_e0d31b4b1336dc088594d2b66e70f8ec

يوم الأسير.. "انتهاكات متصاعدة" للمعتقلين الفلسطينيين بسجون "إسرائيل"

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_4cf822b6e493b4ec85ed00756a3c8a30

مسؤول فلسطيني: عدد الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي زاد 130 % بعد 7 أكتوبر

منذ3 ساعة
6603f9877e520

32,490 شهيدا و74,889 جريحا فلسطينيا منذ بدء العدوان على غزة

27 آذار 2024
الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

27 آذار 2024
اقرأ أيضا
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطيني من غزة منذ 7 أكتوبر

منذ 7 دقيقة
576061

قطر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة

منذ 12 دقيقة
السياحة في مصر

مصر.. قيود جديدة على الفنادق السياحية

منذ 39 دقيقة
أمطار دبي

الإمارات تكشف تطورات الحالة الجوية

منذ 52 دقيقة
الشهيد الأسير وليد دقة بصورة مصممة رفقة ابنته وزوجته

وليد دقة.. بين الحياة والميلاد

منذ2 ساعة
thumbs_b_c_ad258c6ea8008192637ab8d3120c7509

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 ألفا و899 منذ 7 أكتوبر

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ18 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 