الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزة.. والشهداء بالعشرات- (فيديوهات)

صحة غزة: أغلب ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم
جثث شهداء في غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة الأسطل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

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كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف منطقة تل الزعتر ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف الطيران الإسرائيلي عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين.

وفي مدينة رفح، ارتقى عدد من الشهداء في قصف منزلين، كما استشهد آخرون وأصيب عدد آخر بعد استهداف منزل في خربة العدس في رفح.
وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراضٍ زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.

 

 

وكانت وزارة الداخلية في غزة، قد أعلنت مساء السبت، استشهاد 9 أشخاص، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي جديد على محافظة خان يونس جنوبي القطاع.
وقالت الوزارة في بيان على تلغرام: “9 شهداء على الأقل، وعدد من الجرحى في القصف الإسرائيلي على شارع جلال، وسط خان يونس جنوب القطاع”.
فيما أكدت مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات استشهاد ما لا يقل عن اثني عشر شخصاً.

وفي وقت سابق، ذكرت داخلية غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي “قصف مسجد التوبة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع”.
جاء ذلك في أعقاب قصف آخر استهدف سوق النصيرات وسط القطاع، وتسبّبَ بسقوط شهداء ومصابين.
وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، التي تعيش حصاراً مطبقاً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقطعَ عنها الجيش الإسرائيلي الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو أسبوعين بسقوط آلاف الشهداء والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وفق إحصاءات رسمية.-(الأناضول)

 

 

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