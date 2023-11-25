"خارجية فلسطين" تدين دعوة برلماني هولندي لتهجير شعبها إلى الأردن

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، التصريحات "العنصرية" للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، التي أنكر فيها حق الفلسطينيين بإقامة دولة، ودعا لتهجيرهم إلى الأردن.

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جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضحت الوكالة أن الخارجية الفلسطينية، "أدانت بشدة التصريحات التحريضية العنصرية للبرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، والتي أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجيرهم إلى الأردن".



واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا، وتدخلا سافرا في شؤونه ومصيره"، وفق البيان.



وأكدت أن "الشعب الفلسطيني أسقط تلك التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية".



وطالبت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الهولندية بـ"إدانة ورفض" تلك التصريحات، "بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته".