الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشمالي: مخالفة 856 منشأة منذ بداية العام

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مبنى وزارة الصناعة والتجارة
اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الأسبوعي لوزارة الصِّناعة والتِّجارة حول التَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع الأسعار وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السِّلع والمواد الأساسيَّة.اضافة اعلان

وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي أنَّه تمَّت زيارة 1965 منشأة تجاريَّة خلال الفترة ما بين 22 – 29/2/2024م، جرى خلالها تحرير 89 مخالفة؛ ليصل إجمالي المنشآت التي تمَّت زيارتها منذ بداية العام أكثر من 15 ألف منشأة تمَّ خلالها تحرير قُرابة 856 مخالفة، فيما استقبلت الوزارة 352 شكوى وتمَّ التَّعامل معها.

وكشف الشَّمالي أنَّه ومن خلال رصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة، فإنَّ الأسواق شهدت استقرار أسعار 55 سلعة أساسيَّة، وانخفاض أسعار 15 سلعة أُخرى، في حين ارتفعت أسعار 20 سلعة بنسب بسيطة، وهي سِلع تتوافر لها بدائل أخرى في الأسواق، كبعض أنواع الأرز طويل الحبَّة، وبعض أنواع الدَّجاج واللُّحوم؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ وارتفاع كُلف النَّقل.

وأكَّد التزام المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة بقرار تثبيت أسعارها حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنَّ أسعار السِّلع في أسواق المؤسَّستين تنخفض بنسبة (6 – 8%) عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أكَّد على أنَّ أوضاع أسعار السِّلع في الأسواق مريح، ولا توجد مبالغة أو مغالاة في الأسعار، وأنَّ عمليَّة الرَّقابة ستتواصل بشكل دائم لضبط أيِّ مخالفات قد تحدث، كما أنَّ مخزون السِّلع آمن ومستقرّ، وحركة الشَّحن واستيراد البضائع متواصِلة بوتيرة جيِّدة دون إعاقات.
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