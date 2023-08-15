الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

"تحضيرية كوب 28" تبدأ غدا لترتيب الأولويات الوطنية

قمة المُناخ كوب 28
قمة المُناخ كوب 28

تعقد اللجنة الوطنية للتغير المناخي غدا الخميس أول اجتماعاتها التحضيرية لقمة المُناخ "كوب 28"، التي ستعقد نهاية العام الحالي.

اضافة اعلان
وستتم دعوة سائر الجهات المعنية بملف التغير المُناخي "للاطلاع على المشاركات المقدمة من كل جهة على حدة خلال فعاليات القمة"، بحسب مدير مديرية التغير المُناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين.


وأضاف الشقارين، في تصريحات لـ"الغد"، إن "تلك الخطوة تهدف لترتيب أولويات الأردن في القمة، ولوضع ورقة موقف موحدة كما جرى العام الماضي".


وكان الأردن في قمة المناخ الماضية تبنى ورقة موقف ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: التمويل، والتكيف والتخفيف، والتعاون في مجال العمل المناخي.


وتُعد مسألة التمويل شأنا ذا أهمية كبرى بالنسبة للأردن الذي يحتاج، استنادا إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنيا المحدثة، "إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقته، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيّف".


ورغم أن الدول أقرت في القمة الماضية إنشاء صندوق للخسائر والأضرار إلا أن ثمة تخوفات محلية، وأخرى من بلاد نامية أن تكون هذه الخطوة مثل سابقتها مجرد حبر على ورق، لتعود الدول المتقدمة وتتنصل من دفع التزاماتها المالية التي تعهدت بها منذ العام 2009.


ولفت الشقارين الى أن "التمثيل الأردني في القمة سيكون على أعلى مستوى، بحيث سيضم الوفد الرسمي وزراء من عدة قطاعات معنية بهذا الملف".


كما أكد أن "الوفد سيضم ممثلين كذلك عن فئات الشباب، وخاصة أن أحد محاور برنامج القمة يتعلق بهذه الفئة، وكيف يمكن أن يساهموا في الحد من أزمة المُناخ".


ولفت إلى أن "القمة ستتطرق إلى مواضيع جديدة من أبرزها تأثيرات التغيرات المُناخية على الصحة، والتي يستوجب معها وضع تصور حول ما سيتم تقديمه من قبل الأردن في هذا الشأن خلال المفاوضات".


وكانت شُكلت اللجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وفق كتاب رئيس الوزراء مطلع نيسان (إبريل) العام 2001، برئاسة وزير البيئة، وعضوية القطاعات المرتبطة بقضايا تغير المناخ في الأردن.


وتضم اللجنة في عضويتها وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والتخطيط والتعاون الدولي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والنقل، والمياه والري، والصحة، والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية.


وتتولى مهام الإشراف على دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في الأردن، وبما يتفق مع المصلحة والأولويات، والالتزامات الوطنية تجاه ما ورد في بنودها.


كما تشرف على "ضمان تطوير وتنفيذ الإجراءات والترتيبات، والأطر القانونية والمؤسسية، والتنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاقية".


وتعد اللجنة الجهة الاستشارية من خلال تقديم التوجيه، والمشورة الفنية والمؤسسية للمواضيع المتعلقة بالتغير المناخي، وآليات تنفيذ النشاطات المحلية المرتبطة.


وتقود الجهود والمبادرات المحلية للتخفيف والتكيف للتغير المناخي، كما تضمن دمج التكيف في إستراتيجيات وخطط عمل التنمية المحلية.


وتسعى أيضا إلى دمج قضايا النوع الاجتماعي في تلك الإستراتيجيات، مع مراجعة وإبداء الرأي المؤسسي والفني في برامج ومشاريع التغير المناخي، والمشاركة في وضع أولويات المشاريع المحلية.

 

اقرأ المزيد : 

الأردن يطلق "المناخ واللاجئين" في "كوب 28"

إعلان الفائزين بانتخابات مجلس شباب 21

تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد يتفق مع رؤية الإصلاح الشامل والحد المعقول من التوافقات منذ20 ساعة

أضرار الإفراط في تناول التمر.. تعرف عليها

حداد: زيادة متصاعدة في الطلب العالمي على التمور الأردنية منذ20 ساعة

1692204905198374300

89 % يعتقدون أن الأردن قدم أكثر من نصيبه في دعم اللاجئين منذ20 ساعة

1692204805558366100

الإعلان عن مسودة إستراتيجية التنوع الحيوي في تشرين الأول منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1692204805558366100

الإعلان عن مسودة إستراتيجية التنوع الحيوي في تشرين الأول

منذ20 ساعة
صهريج مياه عادمة في إحدى مناطق العاصمة-(أرشيفية)

طرح المخلفات.. تباين العقوبة بين "النفايات" و"السير"

13 آب 2023
اقرأ أيضا
إزالة اعتداءات على لوحات إنارة على الصحراوي

إزالة اعتداءات على لوحات إنارة على الصحراوي

منذ6 ساعة
الأشغال تعمل على تنظيف مجاري السيول والأودية

الأشغال تعمل على تنظيف مجاري السيول والأودية

منذ7 ساعة
العربية لحماية الطبيعة تزرع ألف شجرة مثمرة في قرية قريوت المحاصرة

العربية لحماية الطبيعة تزرع ألف شجرة مثمرة في قرية قريوت المحاصرة

منذ7 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-17 at 10.12.50 AM

ضبط حفارتين مخالفتين في الشونة الجنوبية وحجزهما - (صور)

منذ8 ساعة
1692204651318355100

كنانة: %63.4 نسبة نجاح "التوجيهي".. و74307 إلى الجامعات

منذ20 ساعة
1692204863098371500

تطبيق نظام تحديد ساعات العمل ينظم عمل القطاع التجاري ويحفظ حقوق العمال

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

مزاد "الحضارة" في عصرنا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

اتجاهات الطلب على المشتقات النفطية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الحسين إربد.. خطأ يتكرر

خالد خطاطبة |اليوم

هل موقف الأردن مكرر وممل؟

سميح المعايطة |اليوم

قواعد اشتباك سياسي جديدة

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات | منذ22 ساعة
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات | منذ22 ساعة
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 