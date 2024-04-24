تقرير الربع الأول يكشف عن تأخر في أولويات قطاع التنمية الحضرية

أظهر تقرير سير العمل خلال الربع الأول من البرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، وجود تأخر في إنجاز دراسة شبكة الخطوط المغذية لمشروع عمان - الزرقاء، وذلك لتعدد جولات المراجعة وتعديل خطة الخدمة ونموذج الأعمال والنموذج المالي الخاص بالأمر التغييري للدراسة.

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كما كشف عن التأخر في تجهيز وثائق العطاء لمشروع الحلول الذكية للحركة المرورية فيما يخص إدارة المواقف على الطرق، والرقابة الآلية الذكية، وإنارة الشوارع الذكية، نظراً لتوسيع نطاق العمل بإضافة 4 مناطق جديدة وهي بدر، اليرموك، المدينة الرياضية، وبسمان، بالإضافة إلى النطاق الحالي الذي يشمل منطقتي العبدلي وزهران، ما يتطلب المزيد من الدراسات لجمع البيانات ذات الصلة.



وحول أبرز ما أنجز، بين التقرير أنه يتم حاليا دراسة إعداد مسودة قانون لتنظيم قطاع الإسكان، والذي يتضمن تنظيم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري في المملكة، ضمن إطار تشريعي يعزز الانسجام بين جميع القطاعات المختلفة في هذا المجال، من قطاع عام وقطاع خاص ومستثمرين، مع المحافظة على استمرار القطاع الأردني بالعمل وعدم تأثره.



كما تم اعتماد اللائحة التنظيمية للمرصد الحضري من قبل مجلس أمانة عمان وإطلاق المنصة رسمياً بتاريخ 3/3 من العام الحالي.- (بترا)