الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير الربع الأول يكشف عن تأخر في أولويات قطاع التنمية الحضرية

مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

أظهر تقرير سير العمل خلال الربع الأول من البرنامج التنفيذي 2023-2025 لرؤية التحديث الاقتصادي، وجود تأخر في إنجاز دراسة شبكة الخطوط المغذية لمشروع عمان - الزرقاء، وذلك لتعدد جولات المراجعة وتعديل خطة الخدمة ونموذج الأعمال والنموذج المالي الخاص بالأمر التغييري للدراسة.

اضافة اعلان


كما كشف عن التأخر في تجهيز وثائق العطاء لمشروع الحلول الذكية للحركة المرورية فيما يخص إدارة المواقف على الطرق، والرقابة الآلية الذكية، وإنارة الشوارع الذكية، نظراً لتوسيع نطاق العمل بإضافة 4 مناطق جديدة وهي بدر، اليرموك، المدينة الرياضية، وبسمان، بالإضافة إلى النطاق الحالي الذي يشمل منطقتي العبدلي وزهران، ما يتطلب المزيد من الدراسات لجمع البيانات ذات الصلة.


وحول أبرز ما أنجز، بين التقرير أنه يتم حاليا دراسة إعداد مسودة قانون لتنظيم قطاع الإسكان، والذي يتضمن تنظيم قطاعي الإسكان والتطوير العقاري في المملكة، ضمن إطار تشريعي يعزز الانسجام بين جميع القطاعات المختلفة في هذا المجال، من قطاع عام وقطاع خاص ومستثمرين، مع المحافظة على استمرار القطاع الأردني بالعمل وعدم تأثره.


كما تم اعتماد اللائحة التنظيمية للمرصد الحضري من قبل مجلس أمانة عمان وإطلاق المنصة رسمياً بتاريخ 3/3 من العام الحالي.- (بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. أشرف الراعي

حقوق الأردن القانونية على أجوائه

منذ 45 دقيقة
أميمة الجبور

الشباب المحور الأهم لنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة

منذ5 ساعة
438802249_818762390285468_3177911899645093548_n

من بينها نظام لتخفيض اشتراكات الضمان.. قرارات مجلس الوزراء

منذ5 ساعة
Fr5x8GfX0AMSW2K

الخصاونة يوعز بتقديم كلِ الدَعم لإجراء الانتخابات النيَّابية

منذ7 ساعة
untitled-1-267

تحديد موعد الانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل

منذ8 ساعة
file (18)

الصفدي: خطر توسع الحرب في المنطقة لا يزال قائما

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل بالأسلحة وردود راشدة

د.منذر الحوارات |اليوم

الانتخابات البرلمانية.. هل نحن جاهزون؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 