الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما قصة الحدث اليمني الذي أعاده الأردن إلى بلاده قبل ساعات؟

هبوط طائرة في مطار الملكة علياء الدولي
طائرة في الجو-(أرشيفية)

موفق كمال 


غادر قبل ساعات الحدث أحمد (اسم مستعار)، يمني الجنسية، المملكة عائدا إلى بلاده (اليمن)، بعد أن أمضى في شوارع عمان وأزقتها مدة 6 شهور كطفل متشرد، ينام بين الأزقة والحدائق وعلى الأرصفة؛ بحثا عن مأوى آمن إلى أن قاده القدر قبل أيام ليقضي ليلته متسللا إلى أحد المساجد.

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وحضر الحدث أحمد مع والدته قبل 6 أشهر إلى عمان بقصد علاج الأخيرة، وبعد انتهاء مدة العلاج غادرت إلى اليمن، وتركت صغيرها الحدث أحمد لغايات العمل ومساعدة أسرته باليمن التي تعاني ضنك العيش بسبب النزاع المسلح الذي أنهك المواطنين اليمنيين.


وعمل أحمد بعد أن تركته أمه مدة شهر في أحد المطاعم، لكنه ترك العمل بعد مضي شهر، ونظرا لعدم توفر المال بحوزته أوالمأوى، عاش ظروفا صعبة لمدة 4 أشهر، إلى ان توجه قبل أيام إلى أحد المساجد بقصد النوم، وهناك أمسك به إمام المسجد، وأبلغ حماية الأسرة، والتي بدورها أحالته إلى المدعي العام الشرعي.


وقرر المدعي العام الشرعي وضع الحدث اليمني في إحدى دور الرعاية لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية الطفل وإعادته إلى لفيف أسرته في اليمن، حيث تم التنسيق بين المدعي العام ومحافظ العاصمة ياسر العدوان ومندوب السفارة اليمنية وحجز تذكرة سفر لغايات تسفير الحدث أحمد إلى بلاده اليوم.

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