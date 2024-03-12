الثلاثاء 12 آذار 2024
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وزيرة التنمية تشارك باجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة في نيويورك

وزيرة التنمية
وزيرة التنمية

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الاثنين، في اجتماع الطاولة المستديرة في مقر البنك الدولي في نيويورك الذي ضمّ وزراء ورؤساء وفود، جرى خلالها بحث التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

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وبحسب بيان لوزارة التنمية، اليوم الثلاثاء، استعرضت بني مصطفى الاستراتيجيات التي يعمل عليها الأردن في مختلف المجالات لتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها السياسية والاقتصادية.


كما شاركت بأعمال حدث جانبي على هامش مشاركتها بالدورة 68 للجنة وضع المرأة في نيويورك، تحت عنوان "كسر القيود: سعي المرأة للحياة في غزة" بتنظيم من جامعة الدول العربية، متطرقة إلى معاناة المرأة في قطاع غزة جراء العدوان، حيث تشكل النساء والأطفال معظم الضحايا.


وأشارت إلى أن النساء والفتيات ممن بقين على قيد الحياة يتعرضن لأقسى الظروف بمعدلات مروعة، مع حرمانهن من التمتع بحقوقهن الأساسية في الغذاء والماء والرعاية الصحية يوميًا، ويتعرضن لضغط وصدمات نفسية هائلة حيث تؤثر الأزمة في غزة على النساء والفتيات بمستويات كارثية وغير مسبوقة من حيث الخسارة في الأرواح وحجم الاحتياجات الإنسانية.


واستذكرت بني مصطفى، حديث جلالة الملكة رانيا العبد الله "وقف إطلاق النار مجرد البداية، ويتعين علينا أن نباشر بالعملية الصعبة المتمثلة في إعادة الإنسانية - الاعتراف بإنسانية الآخرين والعمل على أساس الترابط العالمي".


كما شاركت بني مصطفى في حدث جانبي آخر على هامش الدورة بتنظيم من البنك الدولي تحت عنوان "إشراك النساء كقادة لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش"، مشددة على أن البنك الدولي شريك استراتيجي مهم لوزارة التنمية الاجتماعية.


وعرضت بني مصطفى للجهود التي يبذلها الأردن لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية تشكيل تحالفات وشبكات دولية تجمع العاملين بنفس المجالات معًا لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب.


وأشارت إلى أهمية التعليم الذي يعد أفضل الممارسات لإحداث التغيير.


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