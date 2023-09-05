الأربعاء 06 أيلول 2023
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احتراماً لميسي.. متابعون يرفضون الإعجاب بأحدث صور لأنتونيلا

أنتونيلا روكوزو
أنتونيلا روكوزو
نشرت أنتونيلا روكوزو، صورتين على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيهما وهي تبتسم، مرتدية قميصاً وردياً مكشوف الصدر، مع سروال جينز أزرق، مصحوبة بقلادة ومحفظة.اضافة اعلان

في حين حصلت الصورتين على أكثر من مليونين وسبعمئة وثمانين ألف إعجاب، بما في ذلك إعجاباً من زوجها النجم ليونيل ميسي، امتنع العديد من مشجعي اللاعب عن منحها إعجابهم احتراماً منهم كما ذكروا لأسطورة برشلونة والارجنتين.




وشملت بعض التعليقات ما يلي "احترامي لسيدة رقم 10 الكبير ميسي" و"يا رجال، لا تنظروا ولا تلمسوا، إنها زوجة الرئيس" و"لا إعجاب، احتراما للأعظم في كل العصور" و"لا ميسي، لا إعجاب"، حتى أن أحدهم أطلق عليها اسم "سيدة ميامي الأولى" في إشارة إلى مصطلح زوجة رئيس الولايات المتحدة. -وكالات

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