الأحد 20 آب 2023
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بالفيديو.. عبارة على لسان مبابي تحسم الجدل بشأن مستقبله

مبابي
مبابي

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي حسم الجدل بشأن مستقبله مع فريقه باريس سان جرمان، حيث جاء التأكيد هذه المرة على لسانه.

وكان مبابي قد خرج من حسابات سان جرمان في الجولة التحضيرية مع المدرب لويس إنريكي، قبل أن يعود إلى تشكيلة الفريق، بعد رحيل كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأثيرت حينها تكهنات برغبة اللاعب الفرنسي الشاب في تغيير أجواء الدوري الفرنسي وقرب انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

ويوم أمس السبت، عقب تسجيله هدفا في شباك تولوز، ضمن الجولة الثانية من "ليغ 1"، توجه مبابي نحو الجماهير، وصرخ قائلا: "Je reste là, Je reste là"، (سأبقى هنا، سأبقى هنا).

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية وإسبانية إلى أن تلك العبارة مفادها أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سيستمر في باريس إلى غاية 2024 على الأقل. 

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قبل أيام، إن مبابي كان يرفض التجديد مع سان جرمان، لأنه كان يرغب أولا في رحيل نجم المنتخب البرازيلي.

ويحاول مسؤولو الفريق الفرنسي تجديد عقد مبابي، الذي ينتهي الصيف المقبل، بينما تفيد تقارير بأن اللاعب توصل لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال إليه مجانا بعد نهاية الموسم.

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