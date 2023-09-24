الأحد 24 أيلول 2023
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ما هي تشكيلة ديربي مدريد المتوقعة بين الريال واتليتكو؟

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مدريد

نشرت الموندو ديبورتيفو تشكيلة ديربي مدريد المتوقّعة، والتي من المرجح أن يدخل بها دييغو سيميوني وكارلو أنشيلوتي من أجل حصد الثلاث نقاط في قمة الجولة السادسة من الدوري الاسباني:اضافة اعلان

وبسحب الصحيفة: إليكم التشكيلة المتوقعة للفريق الملكي:

  • حراسة المرمى: كيبا
  • خط الدفاع: روديغر، لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، فران غارسيا.
  • خط الوسط: جود بيلنغهام، فالفيردي، تشواميني، كروس.
  • خط الهجوم: خوسيلو، رودريغو.
  • وأليكم تشكيلة أتليتكو مدريد:
  • حراسة المرمى: يان أوبلاك
  • خط الدفاع: لينو ، هيرموسو ، سافيتش ، خيمنيز ، مولينا ،
  • خط الوسط:ساؤول ، كوكي ،ولورينتي
  • خط الهجوم: غريزمان والفارو موراتا.
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