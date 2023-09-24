ما هي تشكيلة ديربي مدريد المتوقعة بين الريال واتليتكو؟

نشرت الموندو ديبورتيفو تشكيلة ديربي مدريد المتوقّعة، والتي من المرجح أن يدخل بها دييغو سيميوني وكارلو أنشيلوتي من أجل حصد الثلاث نقاط في قمة الجولة السادسة من الدوري الاسباني: اضافة اعلان



وبسحب الصحيفة: إليكم التشكيلة المتوقعة للفريق الملكي:





حراسة المرمى: كيبا



خط الدفاع: روديغر، لوكاس فاسكيز، دافيد ألابا، فران غارسيا.



خط الوسط: جود بيلنغهام، فالفيردي، تشواميني، كروس.



خط الهجوم: خوسيلو، رودريغو.



وأليكم تشكيلة أتليتكو مدريد:



حراسة المرمى: يان أوبلاك



خط الدفاع: لينو ، هيرموسو ، سافيتش ، خيمنيز ، مولينا ،



خط الوسط:ساؤول ، كوكي ،ولورينتي



خط الهجوم: غريزمان والفارو موراتا.