ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي فقد جميع افراد عائلته

اثارت مقابلة اجراها طفل مغربي يرتدي قميص نادي ريال مدريد فقد عائلته بسبب الزلزال الذي ضرب المغرب خلال الفترة الماضية، حيث ادت المقابلة الى تضامن واسع من قبل الأندية واللاعبون في مختلف الدوريات في العالم، يحث اشار برنامج الشيرنغيتو الإسباني، إن هذا الطفل أحد عشاق النادي الملكي، ما دفع إدارة نادي ريال مدريد تعمل بجهد من أجل العثور على هذا الطفل بأسرع طريقة ممكنة وإحضاره إلى إسبانيا.اضافة اعلان
في وقت ظهر الطفل في الفيديو متأثرا بشدة بسبب فقدانه لأفراد أسرته خلال زلزال المغرب، وكان يمسح دموعه بقميص "الميرينغي".