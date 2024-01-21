الأردنية لرياضة السيارات تعلن روزنامة زاخرة بالسباقات التنافسية

أيمن وجيه الخطيب

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أعلنت الأردنية لرياضة السيارات يوم أمس، عن روزنامة أنشطتها للعام 2024، عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، وتشمل عددا كبيرا من السباقات المتنوعة في عالم الرياضات الميكانيكية.وينطلق موسم رياضة السيارات، بإقامة الجولة الأولى من بطولة الأردن للدفع الرباعي يوم 23 من الشهر المقبل، وينتهي بسباق الباها الذي يقام في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وتشتمل الروزنامة على 5 سباقات ضمن بطولة الأردن للراليات المحلية، إضافة إلى رالي الأردن الدولي، و5 سباقات ضمن بطولة الأردن للكارتينج، و3 جولات ضمن بطولة الأردن للدرفت، و3 جولات ضمن بطولة الأردن للدفع الرباعي، و4 جولات ضمن بطولة الأردن لسباقات السرعة وسباق جميخانا وجولتين للهضبات هما سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان وسباق تسلق مرتفع البانوراما، إضافة إلى باها الأردن ضمن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، وجولات بطولة الشرق الأوسط، وجولات بطولة العالم للدراجات النارية، وكذلك سباق باها الأردن المحلي.وكانت الأردنية لرياضة السيارات، أقامت العام الماضي سباقات مثيرة لرياضة السيارات في أرجاء الوطن كافة، حيث تمت إقامة 5 راليات ضمن بطولة الأردن للراليات، ‏إضافة إلى رالي الأردن الدولي، وسباق الحسين لتسلق ‏مرتفع الرمان، و5 سباقات ضمن بطولة الأردن للكارتينج، و3 سباقات ضمن بطولة ‏الأردن للدفع الرباعي، وسباقين ضمن بطولة ‏الأردن للدرفت "تاندوم"، و4 سباقات ضمن بطولة الأردن للسرعة، وبطولة الأردن للسباقات ‏الرقمية، وقررت الأردنية لرياضة ‏السيارات إلغاء 3 سباقات مهمة، بسبب الأوضاع التي تمر فيها المنطقة، وهي سباق ‏باها الأردن الدولي للراليات ‏الصحراوية والجولة الثالثة من بطولة ماوتن ديو للدرفت، وسباق البانوراما.ويصعد السائقون الأردنيون تحضراتهم استعدادا للموسم الجديد وتحقيق المزيد من الإنجازات، كما يسعون للمشاركة في السباقات التي تنظمها الأردنية لرياضة السيارات في معظم أنحاء الوطن، للدرفت والدفع الرباعي والسرعة والكارتينج والراليات المحلية والإقليمية، وهناك من يوشك على الانتهاء من تجهيز سيارته للمشاركة في رالي قطر، الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات 2024، الذي يقام بالفترة من 1 إلى 3 شباط (فبراير) المقبل.روزنامة رياضة السيارات 2024- 23 شباط (فبراير) المقبل: سباق الدفع الرباعي الأول.- 29 -30 آذار(مارس) المقبل: سباق جميخانا.- 5 نيسان (أبريل) المقبل: سباق الكارتينج الأول.- 18- 19 نيسان (أبريل) المقبل: سباق الدرفت الأول.- 26 نيسان (أبريل) المقبل: الرالي الوطني الأول.- 3 أيار (مايو) المقبل: سباق السرعة الأول.- 10 أيار (مايو) المقبل: سباق الكارتينج الثاني.- 16-18 أيار (مايو) المقبل: رالي الأردن للشرق الأوسط.- 18 أيار (مايو) المقبل: الرالي الوطني الثاني.- 31 أيار (مايو) - 1 حزيران (يوينو) المقبلين: سباق الدرفت الثاني.- 28 حزيران (يوينو) المقبل: سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان.- 5 تموز (يوليو) المقبل: الرالي الوطني الثالث.- 12 تموز (يوليو) المقبل: سباق الكارتينج الثالث.- 19 تموز (يوليو) المقبل: سباق الدفع الرباعي الثاني.- 26 تموز (يوليو) المقبل: سباق السرعة الثاني.- 2 آب (أغسطس) المقبل: الرالي الوطني الرابع.- 16 آب (أغسطس) المقبل: سباق الكارتينج الرابع.- 23 آب (أغسطس) المقبل: سباق السرعة الثالث.- 6 أيلول (سبتمبر) المقبل: سباق الدفع الرباعي الثالث.- 13 أيلول (سبتمبر) المقبل: سباق الكارتينج الخامس.- 26 -27 أيلول (سبتمبر) المقبل: سباق الدرفت الثالث.- 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل: سباق السرعة الرابع.- 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل: الرالي الوطني الخامس.- 25 -26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل: سباق تسلق مرتفع البانوراما.- 28 -30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل: باها الأردن العالمي للراليات الصحراوية القصيرة، باها الأردن جولة من جولات بطولة الشرق الأوسط، باها الأردن جولة من جولات بطولة العالم للدراجات النارية، وباها الأردن المحلي.