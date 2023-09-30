الإنجليزية والأهلي يبحثان عن فوزهما الأول بـ"سلة الناشئات"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

يبحث فريقا الإنجليزية والأهلي، عن فوزهما الأول ببطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 5 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، لحساب مباريات الجولة الخامسة.وفي لقاء آخر يقام في الصالة نفسها، يتطلع فريق الأرثوذكسي إلى استعادة الصدارة - التي فقدها بفارق السلات لصالح منافسه الفحيص – وذلك عندما يلتقي مع فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.ويتصدر فريق الفحيص جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات عن فريق الأرثوذكسي، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويقبع فريق نجوم الفحيص ثالثا برصيد 5 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريقا الأهلي والإنجليزية المركزين الخامس والسادس برصيد 3 نقاط، من ثلاث خسائر متتالية لكليهما.إلى ذلك، تستأنف بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة يوم الأربعاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بإقامة ثلاث مباريات في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي بيت ايدس وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة "الديربي" بين الجليل وكفريوبا عند الساعة 5:30 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على الأشرفية عند الساعة 7 مساء.ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على فريق اتحاد عمان، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي الإنجليزية ثالثا بالرصيد نفسه متخلفا عن اتحاد عمان بفارق المواجهات أيضا، فيما يستقر شباب بشرى بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، والجليل خامسا برصيد 10 نقاط، وكفريوبا سادسا برصيد 9 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 8 نقاط، ويتذيل الأشرفية جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.