السبت 30 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الإنجليزية والأهلي يبحثان عن فوزهما الأول بـ"سلة الناشئات"

كرة السلة - تعبيرية
كرة السلة
 يبحث فريقا الإنجليزية والأهلي، عن فوزهما الأول ببطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة، وذلك عندما يلتقيان عند الساعة 5 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، لحساب مباريات الجولة الخامسة.اضافة اعلان
وفي لقاء آخر يقام في الصالة نفسها، يتطلع فريق الأرثوذكسي إلى استعادة الصدارة - التي فقدها بفارق السلات لصالح منافسه الفحيص – وذلك عندما يلتقي مع فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.
ويتصدر فريق الفحيص جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات عن فريق الأرثوذكسي، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويقبع فريق نجوم الفحيص ثالثا برصيد 5 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريقا الأهلي والإنجليزية المركزين الخامس والسادس برصيد 3 نقاط، من ثلاث خسائر متتالية لكليهما.
إلى ذلك، تستأنف بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة يوم الأربعاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بإقامة ثلاث مباريات في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي بيت ايدس وشباب بشرى عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة "الديربي" بين الجليل وكفريوبا عند الساعة 5:30 مساء، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على الأشرفية عند الساعة 7 مساء.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على فريق اتحاد عمان، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي الإنجليزية ثالثا بالرصيد نفسه متخلفا عن اتحاد عمان بفارق المواجهات أيضا، فيما يستقر شباب بشرى بالمركز الرابع برصيد 11 نقطة، والجليل خامسا برصيد 10 نقاط، وكفريوبا سادسا برصيد 9 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 8 نقاط، ويتذيل الأشرفية جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في طريقه للتسجيل بسلة الفلبين أمس -(من المصدر)

"صقور الأردن".. انتصار مبهر يعزز فرصه في ميدالية تاريخية

منذ2 ساعة
لاعبو فريق الفيصلي خلال جرعة تدريبية بالشارقة- ( من المصدر)

الفيصلي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته استعدادا "للشارقة"

منذ2 ساعة
فرحة لاعبي فريق الأهلي في التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

الأهلي بدون فريق قبل 26 يوما من انطلاقته في "سلة وصل"

منذ2 ساعة
البطل محمد البداوي بعد تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في مستر يونيفيرس بالأردن -(الغد)

البداوي يتطلع للمنافسة على لقب "مستر وورلد" في الفجيرة

منذ2 ساعة
عدد من اللاعبات خلال منافسات بطولة اختراق الضاحية التي أقيمت في نادي البشارات العام 2019 -(أرشيفية)

"مؤقتة القوى" تفاضل بين موقعين لاستضافة اختراق الضاحية العربية

منذ2 ساعة
لاعب الوحدات مهند ابو طه يسجل في مرمى جرش- ( من المصدر)

لا مفاجآت ببطولة كأس الأردن ومواجهات قوية في ثمن النهائي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ3 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ3 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 