"الشطرنج" يحيي ذكريات "المخضرمين" وينظم بطولة "السريع"

مصطفى بالو

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أحيأ اتحاد الشطرنج الملكي ذكريات "المخضرمين" من رواد اللعبة، وجمعهم للتنافس على الرقع الشطرنجية، من خلال إقامة بطولة المخضرمين الثانية لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما.وهناك العديد من اللاعبين المشاركين الذين ما يزالون يواصلون علاقتهم مع الرياضة الذهنية لاعبا ومدربا، ومنهم من ابتعد عن منافساتها لظروفه الخاصة.من جهة ثانية، تم منح اللاعبين الفرصة لتحسين تصنيفهم الدولي في منافسات الشطرنج السريع، من خلال البطولة التصنيفية المنوي إقامتها في أواخر أيلول (سبتمبر) الحالي.وقال رئيس اتحاد الشطرنج نواف ارشيدات في رده على استفسارات "الغد" حول بطولة المخضرمين: "يوجه اتحاد الشطرنج اهتمامه نحو جميع أركان اللعبة، ويحرص على إقامة البطولات لجميع الفئات من الجنسين، والمخضرمين من رواء اللعبة الذين اعطوها عصارة جهدهم ووقتهم، ومنهم من يزال لاعبا أو مدربا في الأندية والمنتخبات الوطنية، وتبعا لنظرتنا الشمولية لجميع الفئات د، أدرجنا هذه الفئة ضمن خطتنا، لمخاطبة ذكرياتهم على الرقع الشطرنجية، وابقائهم في دائرة اللعبة والاستفادة من أفكارهم الهجومية والدفاعية، في جولات تنافسية يستفيد منها الجميع".وأضاف: "في الاتجاه ذاته، نمضي وفق أجندة الاتحادات القارية والدولية، والتي تحرص على إدراج المخضرمين في منافسات دورية، لذا أدرجنا في خطتنا منذ العام الماضي منافسات المخضرمين، وإن كنا نقيم بطولات شطرنجية للمخضرمين في قالب تنشيطي وسهرات رمضانية، لكن اعطيناها الآن الصفة الرسمية لابقائهم في جهوزية ذهنية، ومن الممكن أن نستفيد من خبراتهم في بطولات المخضرمين القارية والدولية، حيث يشارك في هذه النسخة 15 لاعبا للاعمار فوق 50 عاما، ومنهم يواصل حضوره في اللعبة لاعبا ومدربا في الأندية والمنتخبات الوطنية، ونرى حاليا العديد من أبناء المخضرمين يتميزون في منافسات الشطرنج من الجنسين، وكأنهم يروون حكاية تعاقب الأجيال الشطرنجية من عام إلى آخر".وعن البطولة التصنيفية للشطرنج السريع، أجاب إرشيدات: "لدينا ثلاث منافسات للشطرنج، الكلاسيك والسريع والخاطف، ولكل فئة لاعبيها المميزين، وإن كان هناك من يتميز في جميع فئات الشطرنج، ونقدم من خلال هذه البطولة فرصة تنافسية لتحسين تصنيف اللاعبين على لائحة ترتيب الاتحاد الدولي للشطرنج، في الوقت الذي نحرص فيه على إقامة البطولات التصنيفية لجميع الفئات بهدف رفع سوية لاعبينا".من جانبه قال المدرب واللاعب الوطني سمير منصور: "نثمن جهود اتحاد الشطرنج، بتجميعه المخضرمين على الرقع الشطرنجية، وإن ما زلت لاعبا ومدربا في صفوف المنتخب الوطني والنادي الملكي، إلا أن هناك زملاء أخذتهم ظروف الحياة بعيدا عن المنافسات الشطرنجية، وجاءت هذه البطولة لتعيد ذكريات تنافسنا وسباقنا نحو المراكز الأولى في البطولة الفردية والفرقية لسنوات سابقة وطويلة، في الوقت التي تزيد مثل هذه البطولات من روحانية العلاقة بين الاتحاد ورواد الللعبة".ويتشارك في صدارة الترتيب العام في بطولة المخضرمين كل من عيسى الزعبي، سمير منصور وحافظ بكر برصيد نقطتين لكل منهم، ويتشارك في المركز الثاني كل من خليل القرييتي وفايز عودة برصيد 1.5 نقطة لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثالث كل من مأمون حمدان، موسى نعيم، عبدالرحمن محمود، عهد السقا، مراد بينو، جميل المرايات وخالد قنديل برصيد نقطة واحدة لكل منهم.يذكر أن اللاعب مروان العابودي خطف لقب فئة فوق 50 عاما في النسخة الماضية من البطولة، وحل مراد بينو ثانيا، والمدرب الوطني واللاعب سمير منصور بالمركز الثالث، فيما خطف لقب فئة فوق 65 عاما المخضرم فايز العواودة.