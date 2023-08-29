الفايز يخطف الأنظار في سباقات الكارتينغ العالمية

أيمن وجيه الخطيب

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يواصل السائق الواعد حمزة الفايز صاحب الـ14 ربيعا، تألقه على المستوى العالمي في سباقات الكارتينغ، وبات يشكل رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين.ودخل الفايز أخيرا، في سباق قوي وتنافس شديد في الجولة الرابعة لبطولة أوروبا لسباقات الكارتينغ، التي أقيمت في حلبة غنك البلجيكية بمشاركة 107 سائقين.وبات الفايز ينافس ضمن المراكز الأولى في البطولات الأوروبية، حيث حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقيين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينغ".ويشارك الفايز، ضمن صفوف فريق فيكتوري لاين، بإشراف الخبير الميكانيكي نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارته، ومرافقته خلال السنوات الثلاث الماضية.وقال البطل حمزة الفايز خلال مقطع فيديو: "مشاركتي فرصة كبيرة لإثبات ذاتي من جديد، ونافست ضمن المراكز العشرة الأوائل في فئة الكبار، أنا سعيد جدا بالمشاركة، والمنافسة ضمن المراكز الأولى، وأوجه شكري لفريقي وكل من وقف إلى جانبي ودعمني".في حين قال والده عامر لـ:" الغد":" نحن فخورون بحمزة الذي يمثل بلده بشكل متميز، وهو ما جسده المعلقون الأجانب خلال السباق، في الإشادة بحمزة كبطل أردني، حيث يشارك في البطولات محققا نتائج مميزة ضمن الأوائل، وينافس أبطالا عالميين تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 20 عاما في فئة الكبار، لفت الأنظار في التجارب الحرة، وحقق أوقاتا تنافسية وضعته في المراكز الأولى، وواصل التألق في السباقات التأهيلية والنهائي، حيث تقدم مراكز عدة للأمام".وأضاف: "بالفعل أبلى ولدي بلاء حسنا، وهذه ليست المرة الأولى حيث، حقق نتائج مميزة على المستويات المحلية والإقليمية، إنه بطل حقيقي في عالم رياضة السيارات، وبالطبع يحظى بدعم عائلي كبير. ثقتي كبيرة، بولدي منذ أن بدأ مشواره في سباقات الكارتينغ بعمر 8 سنوات، وأعلم جيدا أن هدفه تحقيق نتائج مميزة على الأصعدة كافة، ورفع علم الأردن عاليا خفاقا في السباقات".