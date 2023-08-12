الأحد 13 آب 2023
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الوحدات يسافر إلى دبي.. وغضب من قرار المشاركة

تشكيلة فريق الوحدات في إحدى المباريات الرسمية المحلية مؤخرا - (من المصدر)
تشكيلة فريق الوحدات في إحدى المباريات الرسمية المحلية مؤخرا - (من المصدر)
 يغادر فريق الوحدات إلى الإمارات صباح اليوم، لخوض مباراته أمام أهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي ستقام مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آل راشد في مدينة دبي.اضافة اعلان
ويلاقي الفائز من هذه المباراة، فريق النصر السعودي يوم 22 آب (أغسطس) الحالي، في مباراة إقصائية ثانية مؤهلة إلى دوري المجموعات، الذي يمثل فيه الفيصلي الكرة الأردنية باعتباره بطل الدوري في الموسم الماضي.
وأكد مدير الكرة في نادي الوحدات زياد شلباية في حديثه لـ"الغد"، على مغادرة الفريق عند الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الوحدات فور وصوله سيخوض الوجبة التدريبية الأولى بقيادة البوسني داركو نيستوروفيتش، قبل التدريب النهائي على ملعب المباراة مساء غد الاثنين، منوها إلى أن المؤتمر الصحفي للمباراة سيقام غدا ويعقبه الاجتماع الفني للمباراة.
وعن جاهزية الفريق لخوض هذه المباراة التأهيلية رغم ما رافقها من أجواء سلبية، أجاب شلباية: "دائما ما ننأى بالفريق عن أجواء سلبية، ونوجهه نحو التركيز في الملعب محليا وخارجيا، وعمد الجهاز الفني والإداري على رفع معنويات اللاعبين، وتجهيزهم نفسيا لهذا اللقاء المهم، ونوجه بوصلتنا نحو الفوز لمواصلة رحلة التأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا، والذي سبق للوحدات التواجد فيه في مناسبتين سابقتين، قدم خلالهما مستويات ونتائج طيبة".
وعن غيابات الفريق في رحلته إلى  دبي، قال شلباية: "يغيب عن الفريق اللاعبون المصابون، طارق خطاب، أحمد سمير، فادي الناطور، بهاء فيصل، أحمد عبدالستار، إلى جانب اللاعب السوري خالد كردغلي، الذي تعاملنا مع طلبه وفق الظروف التي تفرض عدم مشاركته في هذه المباراة".
من ناحية ثانية، أكد مصدر مسؤول في نادي الوحدات، أن أعضاء مجلس الإدارة الذين أعلنوا عن استقالاتهم، فور إعلان النادي رسميا المشاركة في مباراته أمام أهلي دبي، مصرون على قرارهم.
وتأتي الاستقالة، احتجاجا على خوض الوحدات للمباراة أمام أهلي دبي الذي تحتوي صفوفه على اللاعب مؤنس دبور، الذي مثل منتخب الكيان الصهيوني، إلى جانب رفضهم لتطبيع فريق أهلي دبي للعلاقات بعد خوضه مباراة ودية أمام فريق عيروني حيفا ضمن معسكره الاستعدادي في صربيا.
وأكد المصدر أن الأعضاء غصاب خليل، وليد السعودي، حاتم أبو معيلش، عوض الأسمر، خالد العبسي ومخلد الكوز،  تقدموا باستقالتهم رسميا إلى النادي، بحسب الأطر الإدارية بانتظار اتخاذ الإجراءات الرسمية.
وحسب قانون الأندية والهيئات الرياضية، تتخذ الاستقالة الصفة الرسمية في حال تم تقديمها إلى وزارة الشباب من خلال مديرية أندية العاصمة، وهو ما يلوح به الأعضاء المستقيلون لفعله اليوم الأحد.
إلى ذلك، غصت وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى مدرجات جماهير الوحدات في مباراتيه المحليتين أمام الأهلي والجليل بدوري المحترفين، برسائل ترفض مشاركة الفريق في مباراته أمام أهلي دبي لاعتبارها تطبيعا، عبر هتافات ويافطات الرفض التي حملت "لا بنساوم ولا بنبيع.. الوحدات ضد التطبيع"، ومصممة على موقفها الرافض لمشاركة النادي. 
وتعالت الأصوات الرافضة بشكل كبير، بعد إعلان إدارة النادي المشاركة عبر بيانها التوضيحي للجماهير، مؤكدة في ردودها بأن القرار لن يمر على حد تعبيرها.
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