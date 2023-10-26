انتصاران للأرثوذكسي والأهلي بـ"سلة الناشئات"

خالد تيسير العميري

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حسم فريق الأرثوذكسي مباراته أمام فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (77-55)، فيما جدد فريق الأهلي فوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (38-18)، ضمن منافسات المرحلة الأولى من إياب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.وفي لقاء أقيم أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، كانت مايا ليوس اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بتسجيلها 20 نقطة مع متابعتين وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 22، فيما كانت سلمى نحاس اللاعبة الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيلها 12 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة وبلوك شوت بفاعلية 11.وفي مباراة الأهلي التي حسمها أمام نظيره الإنجليزية بنتيجة (38-18) على صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، كانت سلمى حتك اللاعبة الأكثر فاعلية من جانب الأهلي بـ29 مع تسجيلها 5 نقاط و23 متابعة وتمريرتين و3 ستيل وبلوك شوت، فيما كانت مريم صادق اللاعبة الأبرز من جانب الإنجليزية بتسجيلها نقطتين مع 10 متابعات و5 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 9.وقفز الأرثوذكسي إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، يليه الفحيص ثانيا برصيد 16 نقطة من 8 مباريات، ويأتي نجوم الفحيص ثالثا برصيد 11 نقطة ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 10 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات على الأهلي، الذي حل خامسا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يتذيل الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.وتستأنف مباريات دوري الناشئات يوم بعد غد، بإقامة لقاءين، حيث يلتقي نجوم الأرثوذكسي مع الفحيص عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يحل الإنجليزية ضيفا على فريق نجوم الفحيص عند الساعة السادسة مساء.