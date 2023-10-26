الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصاران للأرثوذكسي والأهلي بـ"سلة الناشئات"

لاعبة الإنجليزية سما كريشان تحاول المرور بالكرة امام متابعة عدد من لاعبات الأهلي - (من المصدر)
لاعبة الإنجليزية سما كريشان تحاول المرور بالكرة امام متابعة عدد من لاعبات الأهلي - (من المصدر)
 حسم فريق الأرثوذكسي مباراته أمام فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (77-55)، فيما جدد فريق الأهلي فوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (38-18)، ضمن منافسات المرحلة الأولى من إياب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.اضافة اعلان
وفي لقاء أقيم أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، كانت مايا ليوس اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بتسجيلها 20 نقطة مع متابعتين وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 22، فيما كانت سلمى نحاس اللاعبة الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيلها 12 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة وبلوك شوت بفاعلية 11.
وفي مباراة الأهلي التي حسمها أمام نظيره الإنجليزية بنتيجة (38-18) على صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، كانت سلمى حتك اللاعبة الأكثر فاعلية من جانب الأهلي بـ29 مع تسجيلها 5 نقاط و23 متابعة وتمريرتين و3 ستيل وبلوك شوت، فيما كانت مريم صادق اللاعبة الأبرز من جانب الإنجليزية بتسجيلها نقطتين مع 10 متابعات و5 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 9.
وقفز الأرثوذكسي إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، يليه الفحيص ثانيا برصيد 16 نقطة من 8 مباريات، ويأتي نجوم الفحيص ثالثا برصيد 11 نقطة ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 10 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات على الأهلي، الذي حل خامسا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يتذيل الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.  
وتستأنف مباريات دوري الناشئات يوم بعد غد،  بإقامة لقاءين، حيث يلتقي نجوم الأرثوذكسي مع الفحيص عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يحل الإنجليزية ضيفا على فريق نجوم الفحيص عند الساعة السادسة مساء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ads

منتخب الكراتيه يلاقي نظيره المصري في نهائيات القتال الجماعي ببطولة العالم

منذ6 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، ثروت الحجاج

ثروت الحجاج تحصد فضية رفع الأثقال في الألعاب الآسيوية البارالمبية

منذ7 ساعة
لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي

أحمد هندي ينتزع ذهبية دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

منذ7 ساعة
صراع على الكرة بين لاعب سحاب زيد أبو عابد ولاعب الرمثا هايل الذيابات - (من المصدر)

الرمثا يقسو على سحاب بـ"دوري المحترفين"

منذ24 ساعة
ستاد الأمير محمد في الزرقاء - أرشيفية

معان والسلط يتطلعان لتحقيق الفوز اليوم

منذ24 ساعة
عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد تسجيل هدف بمرمى العراق - (تصوير: أمجد الطويل)

منتخب الكرة يتقدم بالتصنيف رغم التعثر بالبطولة الرباعية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذأقل من دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذأقل من دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 