الأرثوذكسي يتطلع لرد اعتباره أمام الإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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يلتقي فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في مباراة مؤجلة عن قمة مواجهات الجولة الثامنة من منافسات دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة.وتحتضن صالة الحسن للشباب في إربد، مواجهتي الأشرفية والجليل عند الساعة 4 مساء، وبيت ايدس مع كفريوبا عند الساعة 5:30 مساء.وكان شباب بشرى، افتتح مباريات الجولة الثامنة بفوزه على بيت ايدس (66-48)، في لقاء برز فيه لاعبه عبدالله شتات بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 22 نقطة و12 متابعة و5 تمريرات حاسمة و6 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 22.وتغلب فريق اتحاد عمان على الأشرفية (89-38)، في لقاء برز فيه روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بتسجيله 9 نقاط مع 10 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 19، فيما حسم الجليل "ديربي الشمال" أمام كفريوبا (70-42)، في لقاء برز فيه لاعبه يوسف عبابنه بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و15 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة و4 بلوك شوت بفاعلية 32.وحافظ فريق اتحاد عمان على صدارته لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، يليه الأرثوذكسي والإنجليزية في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، يليهم شباب بشرى رابعا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر الجليل خامسا برصيد 12 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 10 نقاط، وبيت ايدس سابعا برصيد 9 نقاط والأشرفية ثامنا برصيد 8 نقاط.إلى ذلك، أثقلت لاعبات فريق الفحيص سلة فريق نجوم الأرثوذكسي (119-34)، فيما تغلب فريق نجوم الفحيص على فريق الإنجليزية (51-18)، في لقاءين أقيما أول من أمس، لحساب منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة.واستعاد الفحيص صدارته لجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات على الأرثوذكسي، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي نجوم الفحيص ثالثا برصيد 7 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 6 نقاط، فيما حل فريقا الأهلي والإنجليزية بالمركزين الخامس والسادس على الترتيب.