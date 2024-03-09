"خماسية" للفيصلي بشباك معان وفوز شاق للوحدات على مغير السرحان

يحيى قطيشات ومهند جويلس

تواصلت الانتصارات العريضة لفريق الفيصلي بدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، بعد أن دك شباك معان برباعية بيضاء، في الموقعة التي جرت أحداثها مساء السبت، على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

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وسجل الفيصلي انتصاره الرابع على التوالي وبتسجيل 12 هدفا، ليعزز “الأزرق” موقعه بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن متصدر الترتيب فريق الحسين إربد، فيما تجمد الرصيد النقطي لمعان عند 14 نقطة وبالمركز الثامن.

وبدوره، حقق الوحدات فوزا شاقا على ضيفه مغير السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها ستاد عمان الدولي، وسط غضب من جماهير الفريق القليلة التي تابعت المباراة من المدرجات على أداء الوحدات في مرحلة الإياب.



وبقي الوحدات في المركز الثالث وبرصيده 31 نقطة، فيما استقر مغير السرحان بالمركز السابع وبرصيده 14 نقطة.



الجدير بالذكر أن دوري المحترفين سيتوقف حتى 28 من الشهر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا، فيما سيشارك منتخب تحت 23 عاما ببطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بالسعودية.



معان 0 الفيصلي 5

َمعان: رشيد رفيد، أيسر صباح، جبر خطاب، عون المحارمة (قيس أبو غوش)، وليد عثماني (حسين عبيدات)، عبدالرحمن مرعي، إياد طميلة، عبدالملك مفتاحي، محمد عبد العزيز، يوسف الرواشدة، ضرار بن سعد الله (إبراهيم الرواد).



المدير الفني: مهند محارمة

َالفيصلي: نور الدين بني عطية، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين (فيصل أبو شنب)، مصعب البطاط، خالد زكريا (حاتم الروشدي)، مهند خيرالله، يوسف أبو جلبوش”صيصا” (بكر كلبونة)، عارف الحاج (قصي المنصوري)، صهيب أبو هشهش، رونالد وانجا (سند جعارة).



المدير الفني: أحمد هايل

الحكام: محمود السوالمة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد مؤنس، المساعد الثاني محمد محرم، وإسراء مبيضين رابعا.



سيناريو الأهداف

- انطلق لاعب الفيصلي عارف الحاج من الجهة اليمنى، وأرسل كرة عرضية في منطقة الجزاء نحو وانجا الذي سددها بقوة ارتدت من القائم أكملها صيصا برأسه بمرمى معان (11).



- كرة بينية طويلة أرسلها لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش من عمق الملعب نحو صهيب أبو هشهش في المسيرة هيأ عرضية نحو رونالد وانجا الذي دكها المرمى (47).



- قدم لاعب الفيصلي يوسف أبو جلبوش كرة على طبق من ذهب لرونالد وانجا الذي تجاوز حارس المرمى وسدد الكرة في الشباك (58).



- استلم لاعب الفيصلي عارف الحاج الكرة على مشارف منطقة الجزاء وواجه الحارس رفيد وأرسل الكرة على يساره (72).



- خطف لاعب الفيصلي بكر كلبونة الكرة من المدافع جبر خطاب وأرسلها بقوة على يسار رشيد رفيد (90+2).



فرص المباراة

-هيأ أبو هشهش كرة على مشارف الجزاء للمندفع زكريا لعبها جميلة أبعدها الحارس بيده (17).



- أبعد خطاب الكرة العرضية القادمة من الحاج قبل وصولها للمتربص وانجا (20).



- أبعد حارس معان برأسه الكرة الطويلة التي ضربت الدفاعات قبل وصولها لأبو هشهش (24).



- ارتقى مفتاحي برأسه للكرة العرضية من عثماني وسددها في أحضان الحارس بني عطية (35).



- أرسل الحاج كرة عرضية لعبها المدافع المتقدم أبو الذهب برأسه لكن الكرة ضربت جسم العجالين لتستقر خارج المرمى (43).



- أبعد بني عطية الكرة الطويلة المفاجئة لركلة ركنية (45).



- هجمة مرتدة سريعة تجاوز فيها الحاج الحارس وسدد بجوار المرمى المشرع (45+4).



- تصدى رفيد للكرة الملعوبة بأناقة من أبو جلبوش بكعبه (56).



- هيأ الرواشدة كره جانبية نحو عثماني أبعدها الحارس (58).



- علت كرة الرواد من وضع الطيران مرمى الفيصلي (65).



-سدد الرواشدة برعونة فوق المرمى وهو منفردا بالمرمى (76).



- جاورت رأسية الرواد القائم الأيسر لمرمى بني عطية (86).



الوحدات 2 مغير السرحان 1

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، شوقي القزعة، محسن الربجة، خالد كردغلي، محمود شوكت، كريست كوفوما (محمد أبو زريق “شرارة”)، أنس العوضات (عامر جاموس)، صالح راتب (محمد عبد المطلب “بوجبا”)، مهند أبو طه (يوسف أبو الجزر) وسيدريك هنري.



المدير الفني: أمجد أبو طعيمة

مغير السرحان: محمد الحايك، سبيع الحموي (أحمد بشير)، قصي طنوس، زيد أبو الريش، أحمد أبو انجيلة، غيث العثامنة، أحمد أبو صعيليك، مجاهد الزواهرة (كريم أبو سعيد)، محمد أبو ذهب (أحمد الحراحشة)، حمزة الشمالي ومحمد الجوهري (معتز عبيدات).



المدير الفني: خالد الدبوبي

الحكام: أحمد الخوالدة حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني منذر عقيلان وموسى اللحام رابعا.



سيناريو الأهداف

- مرر لاعب الوحدات محسن الربجة كرة من الجهة اليسرى قابلها شوقي القزعة من مسافة قريبة للمرمى، ووضعها بيسراه في الشباك (43).



- استلم لاعب مغير السرحان محمد أبو ذهب كرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية الصعبة لمرمى الوحدات (61).



- عرض لاعب فراس شلباية كرة أرضية من الجهة اليمنى وصلت لزميله سيدريك هنري الذي وضعها من اللمسة الأولى بالمرمى (73).



فرص اللقاء

- رفع العوضات كرة بالمقاس على رأس أبو طه الذي ضربها بقوة وأبعدها الحارس لركنية (23).



- تصدى الفاخوري لتسديدتين متتاليتين عبر الجوهري والزواهرة (25).



- تقدم طنوس لمنطقة الجزاء وسدد كرة مخادعة مرت بجانب المرمى (40).



- راوغ العوضات دفاعات مغير السرحان وسدد كرة التقطها الحارس بدون عناء (56).



- سدد العوضات كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ردتها العارضة (68).



- مرر كردغلي كرة على قدم هينري أهدرها بغرابة فوق المرمى (75).