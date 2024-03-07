الفيصلي الأكثر تعاقدا مع اللاعبين خلال فترة القيد الثانية

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وأبرم الفيصلي 8 تعاقدات خلال فترة القيد، حيث اشتملت تلك التعاقدات على لاعبين محليين وأجانب، بتنسيب من المدير الفني أحمد هايل.وتعاقد الفيصلي مع حارس مرمى منتخب سوريا أحمد مدنية، ومع قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط، والمهاجم الكاميروني رونالد وانجا، إضافة إلى 5 لاعبين محليين وهم فيصل أبو شنب، وسند جعارة، ومحمد كحلان، وصهيب أبو هشهش، وبكر كلبونة.ويأمل المدرب هايل، أن تساهم هذه التعاقدات في إثراء الفريق فنيا خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين، بحثا عن الفوز باللقب، حيث يحتل الفيصلي حاليا المركز الثاني بالدوري برصيد 30 نقطة، خلف المتصدر الحسين اربد برصيد 37 نقطة.كما يبحث الفيصلي أيضا عن التتويج بلقب كأس الأردن في الموسم الكروي الحالي.