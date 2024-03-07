الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي الأكثر تعاقدا مع اللاعبين خلال فترة القيد الثانية

النادي الفيصلي
النادي الفيصلي
اعتبر فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، الأكثر تعاقدا بين أندية المحترفين، خلال فترة القيد الثانية التي بدأت يوم 22 الشهر الماضي، وانتهت ليلة أمس الأربعاء.اضافة اعلان

وأبرم الفيصلي 8 تعاقدات خلال فترة القيد، حيث اشتملت تلك التعاقدات على لاعبين محليين وأجانب، بتنسيب من المدير الفني أحمد هايل.

وتعاقد الفيصلي مع حارس مرمى منتخب سوريا أحمد مدنية، ومع قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط، والمهاجم الكاميروني رونالد وانجا، إضافة إلى 5 لاعبين محليين وهم فيصل أبو شنب، وسند جعارة، ومحمد كحلان، وصهيب أبو هشهش، وبكر كلبونة.

ويأمل المدرب هايل، أن تساهم هذه التعاقدات في إثراء الفريق فنيا خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين، بحثا عن الفوز باللقب، حيث يحتل الفيصلي حاليا المركز الثاني بالدوري برصيد 30 نقطة، خلف المتصدر الحسين اربد برصيد 37 نقطة.
كما يبحث الفيصلي أيضا عن التتويج بلقب كأس الأردن في الموسم الكروي الحالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صراع على الكرة بين لاعب الوحدات محمد موالي ولاعب الرمثا عبد الرحمن أبو الكاس في لقاء سابق -(من المصدر)

الوحدات والفيصلي يتطلعان للتعويض على حساب الرمثا ومغير السرحان

20 شباط 2024
مبنى الاتحاد الأردني لكرة القدم

أندية المحترفين ترنو لحل مالي قبل الانتقال للاستراتيجية

19 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-18 at 4.37.06 PM

حداد يعود لتدريبات الفيصلي بعد اعتذاره

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
سمو الأمير فيصل بن الحسين يتوسط الفائزين برياضة السيارات لموسم 2023

الأمير فيصل بن الحسين يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2023 ‏

منذ18 ساعة
أرشيفية

المتسابقة زكريا تدخل أجواء المنافسة في رالي جميل العالمي للسيدات ‏

منذ19 ساعة
المنتخب الوطني للذكور والإناث لاختراق الضاحية -(الغد)

همة أردنية في مواجهة الأقوياء في "الضاحية العربية" اليوم

منذ19 ساعة
من تتويج لاعبي المنتخب الوطني في بطولة العالم ‏‏التي اقيمت في إمارة الفجيرة - (من المصدر)

‏لاعبون يسجلون نقاطا جديدة في التصنيف الدولي للكراتيه ‏

منذ19 ساعة
وفد المنتخب الوطني لمصارعة السيدات المتواجد في معسكر الجزائر - (من المصدر)

تدريبات مشتركة لمنتخب المصارعة للسيدات مع نظيره الجزائري

منذ19 ساعة
المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات- (الغد)

اتحاد "الطائرة" يستضيف بطولة غرب آسيا الشاطئية

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ17 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ17 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

استيراد البطيخ

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي
 
 