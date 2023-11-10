ذهبية وفضية وبرونزية للأردن في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

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عمان - الغد - ظفر لاعب المنتبخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني اليوم بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم، ونال لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي الميدالية الفضية لوزن تحت 80 كغم، وحققت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم ، في اختتام منافسات بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا لفئة الكبار.وكان لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى قد حقق الميدالية الذهبية لوزن تحت 68 كغم أمس ونالات لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق الميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم. وحقق لاعب المنتخب الوطني فهد عمار (وزن فوق 87 كغم) الميدالية البرونزية.